7 вересня на Волині: гортаючи календар

7 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 7 вересня, день народження святкує волинська поетеса, заслужений вчитель України Ніна Горик (на фото).

Особисте свято відзначають також волонтер та мандрівниця Христина Лесюк, режисер, відеооператор Андрій Повзун.

Іменинниками цього дня є Варфоломій, Тит та Мина.

Вітаємо їх зі всім святом. Зичимо здоров'я, радості від життя та достатку.

Крім того, 7 вересня народилася ще одна волинянка - поетеса Євгенія Лещук (1928-2010 роки). Почесна громадянка Волині є автором понад 20 книжок, а також багатьох газетних і журнальних публікацій, телефільмів і текстів пісень.

Міністерство оборони України 7 вересня щороку святкує День військової розвідки України.

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Теги: день народження, свята, іменини
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