Білі, польські, підберезники і навіть гіропори: у Луцькому районі збирають повні кошики грибів
Сьогодні, 22:12
Грибний сезон на Волині після рясних дошів набирає обертів: цього разу любителі тихого полювання вирушили до лісу поблизу Розничів Луцького району та назбирали повні кошики й відра грибів.
Світлинами грибного розмаїття поділилася Оксана Бондарук, пише "Конкурент".
5 вересня ліс за 50 км від Луцька приємно здивував грибників кількістю та різноманіттям знахідок.
У кошиках грибників опинилися білі гриби, красноголовці, підберезники, польські гриби, гіропори, лисички, маслюки та інші лісові трофеї.
Грибів назбирали стільки, що, жартують учасники поїздки, місця в машині вистачило хіба що для них самих.
Та для любителів тихого полювання важливим був не лише результат. Лісова прогулянка подарувала команді гарний настрій, спілкування, жарти та традиційний азарт – заглянути ще за одне дерево чи перевірити ще одну галявину.
«05.09.2026 – день, який точно хочеться повторити! Бо ліс – це не лише гриби. Це відпочинок для душі, свіже повітря і моменти, які хочеться запам’ятати», – йдеться в дописі.
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Світлинами грибного розмаїття поділилася Оксана Бондарук, пише "Конкурент".
5 вересня ліс за 50 км від Луцька приємно здивував грибників кількістю та різноманіттям знахідок.
У кошиках грибників опинилися білі гриби, красноголовці, підберезники, польські гриби, гіропори, лисички, маслюки та інші лісові трофеї.
Грибів назбирали стільки, що, жартують учасники поїздки, місця в машині вистачило хіба що для них самих.
Та для любителів тихого полювання важливим був не лише результат. Лісова прогулянка подарувала команді гарний настрій, спілкування, жарти та традиційний азарт – заглянути ще за одне дерево чи перевірити ще одну галявину.
«05.09.2026 – день, який точно хочеться повторити! Бо ліс – це не лише гриби. Це відпочинок для душі, свіже повітря і моменти, які хочеться запам’ятати», – йдеться в дописі.
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