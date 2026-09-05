Білі, польські, підберезники і навіть гіропори: у Луцькому районі збирають повні кошики грибів





Світлинами грибного розмаїття поділилася Оксана Бондарук, пише



5 вересня ліс за 50 км від Луцька приємно здивував грибників кількістю та різноманіттям знахідок.



У кошиках грибників опинилися білі гриби, красноголовці, підберезники, польські гриби, гіропори, лисички, маслюки та інші лісові трофеї.



Грибів назбирали стільки, що, жартують учасники поїздки, місця в машині вистачило хіба що для них самих.



Та для любителів тихого полювання важливим був не лише результат. Лісова прогулянка подарувала команді гарний настрій, спілкування, жарти та традиційний азарт – заглянути ще за одне дерево чи перевірити ще одну галявину.



«05.09.2026 – день, який точно хочеться повторити! Бо ліс – це не лише гриби. Це відпочинок для душі, свіже повітря і моменти, які хочеться запам’ятати», – йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Грибний сезон на Волині після рясних дошів набирає обертів: цього разу любителі тихого полювання вирушили до лісу поблизу Розничів Луцького району та назбирали повні кошики й відра грибів.Світлинами грибного розмаїття поділилася, пише "Конкурент" 5 вересня ліс за 50 км від Луцька приємно здивував грибників кількістю та різноманіттям знахідок.У кошиках грибників опинилися білі гриби, красноголовці, підберезники, польські гриби, гіропори, лисички, маслюки та інші лісові трофеї.Грибів назбирали стільки, що, жартують учасники поїздки, місця в машині вистачило хіба що для них самих.Та для любителів тихого полювання важливим був не лише результат. Лісова прогулянка подарувала команді гарний настрій, спілкування, жарти та традиційний азарт – заглянути ще за одне дерево чи перевірити ще одну галявину.«05.09.2026 – день, який точно хочеться повторити! Бо ліс – це не лише гриби. Це відпочинок для душі, свіже повітря і моменти, які хочеться запам’ятати», – йдеться в дописі.

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