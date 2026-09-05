Білі, польські, підберезники і навіть гіропори: у Луцькому районі збирають повні кошики грибів

Білі, польські, підберезники і навіть гіропори: у Луцькому районі збирають повні кошики грибів
Грибний сезон на Волині після рясних дошів набирає обертів: цього разу любителі тихого полювання вирушили до лісу поблизу Розничів Луцького району та назбирали повні кошики й відра грибів.

Світлинами грибного розмаїття поділилася Оксана Бондарук, пише "Конкурент".

5 вересня ліс за 50 км від Луцька приємно здивував грибників кількістю та різноманіттям знахідок.

У кошиках грибників опинилися білі гриби, красноголовці, підберезники, польські гриби, гіропори, лисички, маслюки та інші лісові трофеї.

Грибів назбирали стільки, що, жартують учасники поїздки, місця в машині вистачило хіба що для них самих.

Та для любителів тихого полювання важливим був не лише результат. Лісова прогулянка подарувала команді гарний настрій, спілкування, жарти та традиційний азарт – заглянути ще за одне дерево чи перевірити ще одну галявину.

«05.09.2026 – день, який точно хочеться повторити! Бо ліс – це не лише гриби. Це відпочинок для душі, свіже повітря і моменти, які хочеться запам’ятати», – йдеться в дописі.

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Теги: гриби, Волинь
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