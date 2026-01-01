Скільки коштують м’ясо та сало на ринку в Луцьку: огляд цін

Скільки коштують м’ясо та сало на ринку в Луцьку: огляд цін
На Волині триває сезон осінніх закупівель, а на місцевих ринках тримаються стабільні ціни на м'ясо. Після закінчення літа та з початком збору врожаю на прилавках трохи змінилася вартість деяких товарів.

Журналісти ВСН завітали на Завокзальний ринок у Луцьку, аби дізнатися, за скільки нині можна купити домашнє м'ясо та сало.

На м'ясних прилавках покупцям пропонують широкий вибір свіжої продукції від волинських господарів. Зокрема, домашню зачищену шинку можна придбати за 200-230 гривень за кілограм, а шийка коштує у межах 260-280 гривень.

Ребра продають по 220 гривень за кілограм. Також у продажу є свіжа лопатка, ціна на яку коливається від 180 до 230 гривень за кілограм.

Водночас, за словами продавців, вартість сала дещо піднялася — в середньому на 10-20 гривень. Нині найдешевше сало коштує 50 гривень за нерівні шматочки, тоді як гарне та грубе —280 гривень за кілограм.

Продавець на ринку пан Петро розповів журналістам ВСН, що ситуація на прилавках дещо скоригувалася з початком осені.

«М'ясо взагалі не подорожчало, а навпаки — трошки опустилося в ціні через те, що закінчилося літо і пішов розпал збору врожаю. Зараз лучани в основному беруть сало і бочок», — зазначив продавець.

Про те, чи будуть продавці змінюватися ціни на свою продукцію, поки невідомо. Усе залежатиме від попиту та ситуації в економіці.

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Теги: продукти, ринок, ціна
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