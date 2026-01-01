Грошей на зарплати з бюджету не вистачає, - міністр фінансів





Як інформує Сергій Марченко розповів у інтерв'ю Euronews.



За його словами, зосередження уваги на військових витратах та закупівлі зброї можуть вплинути на інші сфери бюджету, а виплати - затриматися, якщо не буде знайдено рішення.



"Ми вже бачимо деякі проблеми з ліквідністю, і ми передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті. Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов'язані з війною, через брак ліквідності. Будуть наслідки", сказав Марченко.



За його словами, вплив може відчуватися на місцевому рівні, особливо коли йдеться про будівництво укриттів та інфраструктури.



Наближаємося до сценарію 2022 року



"У нас не було такої ситуації з 2022 року; ми справді страждали від нестачі ліквідності. Зараз ми надто наближаємося до такого сценарію, що й у 2022 році", - додав Марченко.



Як розказав Марченко, зараз триває робота над новим бюджетом, виходячи з припущення, що війна триватиме в 2027 році, з оціночним дефіцитом фінансування в розмірі $32,6 млрд, який потрібно покрити.



"Війна дуже швидко загострилася. Ми самі це усвідомлюємо. Це зовсім інша реальність порівняно з минулим місяцем (липнем, – ред.), із нещодавніми атаками на нашу логістику. Ми очікуємо дуже важкої зими. Ескалація означає, що ми повинні знайти засоби, щоб пережити її", - наголосив міністр.



Україна розраховує на допомогу партнерів



Водночас Марченко закликав європейських міністрів обдумати можливі рішення та розглянути новий український план використання приблизно $300 млрд заморожених російських активів.



План був відхилений міністрами Європейського Союзу в грудні минулого року, оскільки вони намагалися подолати розбіжності. Натомість вони ухвалили рішення про спільне фінансування позики в розмірі 90 млрд євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фінансовий стан України зараз є найбільш критичним за увесь період від початку великої війни з РФ у 2022 році.Як інформує Цензор.НЕТ , про це очільник Мінфінурозповів у інтерв'ю Euronews.За його словами, зосередження уваги на військових витратах та закупівлі зброї можуть вплинути на інші сфери бюджету, а виплати - затриматися, якщо не буде знайдено рішення."Ми вже бачимо деякі проблеми з ліквідністю, і ми передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті. Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов'язані з війною, через брак ліквідності. Будуть наслідки", сказав Марченко.За його словами, вплив може відчуватися на місцевому рівні, особливо коли йдеться про будівництво укриттів та інфраструктури."У нас не було такої ситуації з 2022 року; ми справді страждали від нестачі ліквідності. Зараз ми надто наближаємося до такого сценарію, що й у 2022 році", - додав Марченко.Як розказав Марченко, зараз триває робота над новим бюджетом, виходячи з припущення, що війна триватиме в 2027 році, з оціночним дефіцитом фінансування в розмірі $32,6 млрд, який потрібно покрити."Війна дуже швидко загострилася. Ми самі це усвідомлюємо. Це зовсім інша реальність порівняно з минулим місяцем (липнем, – ред.), із нещодавніми атаками на нашу логістику. Ми очікуємо дуже важкої зими. Ескалація означає, що ми повинні знайти засоби, щоб пережити її", - наголосив міністр.Водночас Марченко закликав європейських міністрів обдумати можливі рішення та розглянути новий український план використання приблизно $300 млрд заморожених російських активів.План був відхилений міністрами Європейського Союзу в грудні минулого року, оскільки вони намагалися подолати розбіжності. Натомість вони ухвалили рішення про спільне фінансування позики в розмірі 90 млрд євро.

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