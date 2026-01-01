Подружжя з Волині 10 років вирощують фундук. ВІДЕО

Ігор Устимчук з Колківської громади 10 років вирощує фундук на своєму полі. Розпочинав із 40 кущів, привезених з Польщі.



Тепер волинянин має понад 500 кущів каталонського сорту. Свою справу сприймає як хобі, розповів



Пригадує: 10 років тому, уся його площа — приблизно 65 соток землі — пустувала. Щороку її треба було засіювати, орати.



«А не схотілося стандартне, схотілося просто щось цікаве. Плюс до того, фундук — це не як малина: дозріло, дощ попадав, впало, не зібрали. Ну, тут такої спешки немає», — каже Ігор Устимчук.



З його слів, фундук може висіти доти, доки сам не впаде з дерева, і плоди збиратимуть із землі.



Дружина Людмила зізнається: спочатку не погоджувалася вирощувати новий для них врожай, але згодом Ігор переконав її. З його слів, пробували зі 40 кущів — якщо нічого не вийде, то це не стало б для них великою катастрофою. А потім площа розросла до 100 кущів, нині їх 500.



Господар зауважує: перевага фундука у тім, що це — довговічний проєкт. Плодить близько 80 років, якщо його поновлювати. Утім, якщо доведеться зав'язати з його вирощуванням, то відбити витрати швидко не вдасться.



«Картоплю посадив, зібрав, здав. А це (фундук – ред.) на перспективу — треба набратися років з десяток терпцю. З огляду на ці всі речі, з мінуса до нуля ще є часу», — визнає господар.



До того ж кількість та якість врожаю надто залежать від погодних умов.



Як вирощувати фундук



Фундук виростає з горіха. Однорічний саджанець на третій-четвертий рік дає пару горішків. Щоб досягнути промислового рівня, має пройти 7–10 років, ділиться досвідом Ігор Устимчук.



Щоб горіхи не знищили довгоносики, у травні-червні, Ігор Устимук радить зробити дві обробки від цього шкідника. Також горіхи поїдають птахи — дятли та сойки. З ними вже засобів боротьби немає, додає він.



«Ті саджанці, що підуть з кореня, набагато класніші, тому що якщо дерево пересадилося, воно хапануло стрес, якісь хвороби перенесло з собою, а молоденькі пагони адаптувалися і не так хворіють», — каже Ігор Устимчук.



На зиму підживляти твердими добривами. Якщо багато листя залишається в кущику, у ньому можуть формуватися шкідники. Деревця потрібно постійно обрізати.



У зборі плодів подружжю допомагають син і батько Людмили. Вона пригадує: як було більше врожаю, наймали людей. Промислова врожайність з одного дерева коливається від 4 до 12 кілограмів.



Після збору фундука, плоди кладуть у ящики, виставляють в сонячну погоду на вулицю, щоб вони провітрювалися і просушувалися. Тоді він готовий до продажу. Продукцію продають місцевим жителям та у сусідні села.



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