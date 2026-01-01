Лавров заявив про «початок справжньої війни» з Німеччиною
Сьогодні, 16:30
Нещодавні події у відносинах Росії та Німеччини свідчать про "початок справжньої війни".
З такою заявою виступив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести".
Російський дипломат вирішив публічно відреагувати на звинувачення Берліна на адресу РФ.
Як відомо, ФРН вважає саме Москву організаторкою атаки дронів на український літак в аеропорту Лейпцига.
"Це, загалом, по суті, початок справжньої війни. Вигнали генеральне консульство з Бонна... Російський дім у Берліні закривають. Я пам'ятаю, що перед початком Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни, точніше, німці також закривали свої дипломатичні представництва... Вони знову хочуть війни", - цинічно заявив Лавров.
За його словами, влада РФ зробить висновки із заяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.
"Він, по суті, йде оголошувати нам війну. І уроки історії зовсім не вивчені. Виявилося, що ось ці метастази нацизму починають пробиватися. Це небезпечне явище. Мені здається, російське керівництво зробить відповідні висновки", - додав Лавров.
Нагадаємо, 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила РФ в скоєнні атаки в аеропорту Лейпцига.
Згодом стало відомо, що Берлін готує масштабний план помсти Росії, а ЗМІ розкрили роль України у ньому.
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З такою заявою виступив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести".
Російський дипломат вирішив публічно відреагувати на звинувачення Берліна на адресу РФ.
Як відомо, ФРН вважає саме Москву організаторкою атаки дронів на український літак в аеропорту Лейпцига.
"Це, загалом, по суті, початок справжньої війни. Вигнали генеральне консульство з Бонна... Російський дім у Берліні закривають. Я пам'ятаю, що перед початком Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни, точніше, німці також закривали свої дипломатичні представництва... Вони знову хочуть війни", - цинічно заявив Лавров.
За його словами, влада РФ зробить висновки із заяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.
"Він, по суті, йде оголошувати нам війну. І уроки історії зовсім не вивчені. Виявилося, що ось ці метастази нацизму починають пробиватися. Це небезпечне явище. Мені здається, російське керівництво зробить відповідні висновки", - додав Лавров.
Нагадаємо, 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила РФ в скоєнні атаки в аеропорту Лейпцига.
Згодом стало відомо, що Берлін готує масштабний план помсти Росії, а ЗМІ розкрили роль України у ньому.
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