Лавров заявив про «початок справжньої війни» з Німеччиною





З такою заявою виступив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє



Російський дипломат вирішив публічно відреагувати на звинувачення Берліна на адресу РФ.



Як відомо, ФРН вважає саме Москву організаторкою атаки дронів на український літак в аеропорту Лейпцига.



"Це, загалом, по суті, початок справжньої війни. Вигнали генеральне консульство з Бонна... Російський дім у Берліні закривають. Я пам'ятаю, що перед початком Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни, точніше, німці також закривали свої дипломатичні представництва... Вони знову хочуть війни", - цинічно заявив Лавров.



За його словами, влада РФ зробить висновки із заяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.



"Він, по суті, йде оголошувати нам війну. І уроки історії зовсім не вивчені. Виявилося, що ось ці метастази нацизму починають пробиватися. Це небезпечне явище. Мені здається, російське керівництво зробить відповідні висновки", - додав Лавров.



Нагадаємо, 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила РФ в скоєнні атаки в аеропорту Лейпцига.



Згодом стало відомо, що Берлін готує масштабний план помсти Росії, а ЗМІ розкрили роль України у ньому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавні події у відносинах Росії та Німеччини свідчать про "початок справжньої війни".З такою заявою виступив глава МЗС РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести".Російський дипломат вирішив публічно відреагувати на звинувачення Берліна на адресу РФ.Як відомо, ФРН вважає саме Москву організаторкою атаки дронів на український літак в аеропорту Лейпцига."Це, загалом, по суті, початок справжньої війни. Вигнали генеральне консульство з Бонна... Російський дім у Берліні закривають. Я пам'ятаю, що перед початком Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни, точніше, німці також закривали свої дипломатичні представництва... Вони знову хочуть війни", - цинічно заявив Лавров.За його словами, влада РФ зробить висновки із заяв канцлера Німеччини"Він, по суті, йде оголошувати нам війну. І уроки історії зовсім не вивчені. Виявилося, що ось ці метастази нацизму починають пробиватися. Це небезпечне явище. Мені здається, російське керівництво зробить відповідні висновки", - додав Лавров.Нагадаємо, 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила РФ в скоєнні атаки в аеропорту Лейпцига.Згодом стало відомо, що Берлін готує масштабний план помсти Росії, а ЗМІ розкрили роль України у ньому.

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