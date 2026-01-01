Святогірськ на Донеччині залишається під контролем України, – ОВА
Сьогодні, 15:38
Місто Святогірськ у Донецькій області залишається під контролем України. Російські пропагандистські ресурси знову поширюють фейки про нібито захоплення міста.
Про це повідомила Донецька ОВА.
В ОВА зазначили, що росіяни намагаються підкріплювати свої заяви постановочними матеріалами. Водночас начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін наразі перебуває безпосередньо у місті.
За його словами, ситуація у Святогірську дуже складна. Фронт розташований поблизу, а російські війська регулярно обстрілюють місто, створюючи постійну загрозу для людей та інфраструктури.
Попри складну безпекову ситуацію, Святогірськ залишається під контролем України. Місцева влада продовжує працювати та забезпечувати життєдіяльність міста настільки, наскільки це дозволяють умови безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила Донецька ОВА.
В ОВА зазначили, що росіяни намагаються підкріплювати свої заяви постановочними матеріалами. Водночас начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін наразі перебуває безпосередньо у місті.
За його словами, ситуація у Святогірську дуже складна. Фронт розташований поблизу, а російські війська регулярно обстрілюють місто, створюючи постійну загрозу для людей та інфраструктури.
Попри складну безпекову ситуацію, Святогірськ залишається під контролем України. Місцева влада продовжує працювати та забезпечувати життєдіяльність міста настільки, наскільки це дозволяють умови безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лавров заявив про «початок справжньої війни» з Німеччиною
Сьогодні, 16:30
Святогірськ на Донеччині залишається під контролем України, – ОВА
Сьогодні, 15:38
На Волині відкрили меморіальні дошки шістьом загиблим воїнам
Сьогодні, 14:32
Віткофф і Кушнер уперше прибули до України, — Kyiv Independent
Сьогодні, 13:30