Святогірськ на Донеччині залишається під контролем України, – ОВА

Святогірськ на Донеччині залишається під контролем України, – ОВА
Місто Святогірськ у Донецькій області залишається під контролем України. Російські пропагандистські ресурси знову поширюють фейки про нібито захоплення міста.

Про це повідомила Донецька ОВА.

В ОВА зазначили, що росіяни намагаються підкріплювати свої заяви постановочними матеріалами. Водночас начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін наразі перебуває безпосередньо у місті.

За його словами, ситуація у Святогірську дуже складна. Фронт розташований поблизу, а російські війська регулярно обстрілюють місто, створюючи постійну загрозу для людей та інфраструктури.

Попри складну безпекову ситуацію, Святогірськ залишається під контролем України. Місцева влада продовжує працювати та забезпечувати життєдіяльність міста настільки, наскільки це дозволяють умови безпеки.

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Теги: Росія, війна
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