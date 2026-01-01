Віткофф і Кушнер уперше прибули до України, — Kyiv Independent

Стів Віткофф і Джаред Кушнер уперше прибули з візитом до України. Напередодні вони зустрічалися з російськими посадовцями в Москві.



Про прибуття американських посланців пише Kyiv Independent із посиланням на ознайомлені джерела, повідомляє



Раніше ресурс для відстеження літаків Flightradar зауважив, що літак із Віткоффом і Кушнером вилетів із московського аеропорту Внуково, а потім приземлився у Польщі.



Тим часом президент України Володимир Зеленський провів нараду з переговорною командою перед зустріччю з посланцями американського президента.



«Готові до розмови. Україна завжди є і буде конструктивною. Ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. Достойний характер повоєнного миру потрібен. Наші пропозиції підготовлені. Важливо працювати скоординовано, змістовно та реалістично», — написав він.



Напередодні Віткофф і Кушнер зустрілися із російським лідером володимиром путіним — розмова тривала понад три години.



Президент США Дональд Трамп говорив, що Віткофф і Кушнер «везуть із собою пропозицію щодо припинення війни». На тлі цього близькі до кремля люди сказали Bloomberg, що очікування щодо зустрічі в росії «вкрай низькі», адже попередні візити посланців не дали значущого успіху, тому «немає причин думати, що вони привезуть прийнятні пропозиції зараз».



Президент України Володимир Зеленський заявляв, що під час візиту представників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви Україна забезпечить «нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб перемовники могли безпечно прибути».



Очільник росії володимир путін також доручив не завдавати ударів по Києву протягом трьох днів, починаючи з опівночі 6 вересня, повідомляв речник путіна Дмитро Пєсков. Він також підтвердив, що українська сторона пропонувала рф режим припинення вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецпосланці президента СШАуперше прибули з візитом до України. Напередодні вони зустрічалися з російськими посадовцями в Москві.Про прибуття американських посланців пише Kyiv Independent із посиланням на ознайомлені джерела, повідомляє Громадське Раніше ресурс для відстеження літаків Flightradar зауважив, що літак із Віткоффом і Кушнером вилетів із московського аеропорту Внуково, а потім приземлився у Польщі.Тим часом президент Українипровів нараду з переговорною командою перед зустріччю з посланцями американського президента.«Готові до розмови. Україна завжди є і буде конструктивною. Ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. Достойний характер повоєнного миру потрібен. Наші пропозиції підготовлені. Важливо працювати скоординовано, змістовно та реалістично», — написав він.Напередодні Віткофф і Кушнер зустрілися із російським лідером володимиром путіним — розмова тривала понад три години.Президент СШАговорив, що Віткофф і Кушнер «везуть із собою пропозицію щодо припинення війни». На тлі цього близькі до кремля люди сказали Bloomberg, що очікування щодо зустрічі в росії «вкрай низькі», адже попередні візити посланців не дали значущого успіху, тому «немає причин думати, що вони привезуть прийнятні пропозиції зараз».Президент України Володимир Зеленський заявляв, що під час візиту представників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви Україна забезпечить «нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб перемовники могли безпечно прибути».Очільник росії володимир путін також доручив не завдавати ударів по Києву протягом трьох днів, починаючи з опівночі 6 вересня, повідомляв речник путіна Дмитро Пєсков. Він також підтвердив, що українська сторона пропонувала рф режим припинення вогню.

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