Ціни на малину б'ють рекорди: чому ягода цього року така дорога та як її збирають
Сьогодні, 12:29
Вартість малини на прилавках відчутно б'є по гаманцю. Щоб зрозуміти, звідки беруться такі цифри - варто розібратись із ситуацією на ринку.
Докладніше про цьогорічний врожай ягоди, спосіб її збору, вартість оптом і у магазинах, а також основний канал збуту, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Чи правда, що врожай цього року "рекордний"
Президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник розповів, що до інформації (оприлюдненої в деяких ЗМІ) про нібито черговий "рекорд" у малиновому секторі, варто ставитись обережно.
"Я б не поспішав з рекордом по об'ємах, точно. Як мені видається, малини цього року менше, ніж у минулому", - повідомив він у коментарі SEEDS.
Експерт уточнив, що "у грошовому виразі" - може бути і рекорд (або ж повторення ситуації минулого року).
"Тому що ціна на малину в цьому році ще вища, ніж минулого. Що є абсолютно показником і кореляцією того, що об'єми не такі вже і великі", - зауважив він.
Вартість малини оптом - "на переробку"
"Врожайність цього року фермерів, вірогідно, підвела. А от ціна - ні", - констатував Баштанник.
Він нагадав, що "ціни на переробку, на сировину - доходили до 193-195 гривень за кілограм без ПДВ".
"Навіть так. І такого ще не було ніколи", - розповів президент УПОА.
Тим часом аналітики проєкту EastFruit зауважили, що така ситуація - важливий індикатор для ринку.
"Настільки високі ціни на сировину, як правило, свідчать не лише про сильний попит, але й про недостатню пропозицію ягоди необхідної якості", - пояснили українцям.
Отже, важливою ознакою сезону 2026 року "став не стільки рекорд виробництва, скільки боротьба переробників за обмежені обсяги малини".
Як збирають малину й чому вона така дорога
Не всі споживачі можуть про це замислюватись, але насправді малину для продажу збирати важко.
"Малина збирається тільки руками", - наголосив Баштанник.
Комбайн, за його словами, "це наразі утопія".
"Це і стримує суттєве розширення площ (нових малинових плантацій, - Ред.). І робить цю позицію ягоди, все-таки, ексклюзивною", - пояснив спеціаліст.
Скільки коштує малина в українських магазинах
Цього тижня вартість малини в мережі продовольчих супермаркетів "Сільпо" склала щонайменше 59,90 за 100 грамів (або ж 599 гривень за кілограм).
Продають її найчастіше фасовану - по 100, 125 чи 250 грамів.
Тим часом у мережі супермаркетів VARUS за кілограм вагової малини віддати доведеться фактично 280 гривень (точна ціна - 279,90).
А ось у мережі "Auchan Україна" 250 грамів малини коштують 237 гривень (точна ціна - 237,20).
Внутрішній ринок чи експорт - куди продають ягоду
Баштанник розповів, що в Україні "внутрішній ринок споживання малини - відверто невеликий" і "великим поки що не буде".
"Я б сказав, що 90-95% малини - це експорт", - повідомив спеціаліст.
Він зауважив, що така тенденція, найімовірніше, збережеться.
"І це - нормально. Це - дуже добре для українських ягідників", - визнав президент УПОА.
В EastFruit додали, що в цілому внутрішнє споживання малини в Україні - як свіжої, так і замороженої ягоди - "поки що не може сформувати порівнянний за обсягами канал збуту".
"Фактично українська малина перетворилася з відносно локальної ягоди на важливу експортну сировину для європейської харчової промисловості", - пояснили аналітики проєкту.
Українцям нагадали, що заморожена малина використовується у виробництві йогуртів, десертів, кондитерської продукції, напоїв, смузі та інших продуктів.
"Тому українські виробники дедалі більше залежать не від ситуації на полицях українських супермаркетів, а від контрактів переробників із покупцями в ЄС", - констатували в EastFruit.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Україна нарощує імпорт продуктів і що цікавого експортує у різні країни.
Крім того, ми пояснювали, чому українці масово переходять на банани - купують їх значно частіше, ніж вітчизняні яблука.
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Докладніше про цьогорічний врожай ягоди, спосіб її збору, вартість оптом і у магазинах, а також основний канал збуту, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Чи правда, що врожай цього року "рекордний"
Президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник розповів, що до інформації (оприлюдненої в деяких ЗМІ) про нібито черговий "рекорд" у малиновому секторі, варто ставитись обережно.
"Я б не поспішав з рекордом по об'ємах, точно. Як мені видається, малини цього року менше, ніж у минулому", - повідомив він у коментарі SEEDS.
Експерт уточнив, що "у грошовому виразі" - може бути і рекорд (або ж повторення ситуації минулого року).
"Тому що ціна на малину в цьому році ще вища, ніж минулого. Що є абсолютно показником і кореляцією того, що об'єми не такі вже і великі", - зауважив він.
Вартість малини оптом - "на переробку"
"Врожайність цього року фермерів, вірогідно, підвела. А от ціна - ні", - констатував Баштанник.
Він нагадав, що "ціни на переробку, на сировину - доходили до 193-195 гривень за кілограм без ПДВ".
"Навіть так. І такого ще не було ніколи", - розповів президент УПОА.
Тим часом аналітики проєкту EastFruit зауважили, що така ситуація - важливий індикатор для ринку.
"Настільки високі ціни на сировину, як правило, свідчать не лише про сильний попит, але й про недостатню пропозицію ягоди необхідної якості", - пояснили українцям.
Отже, важливою ознакою сезону 2026 року "став не стільки рекорд виробництва, скільки боротьба переробників за обмежені обсяги малини".
Як збирають малину й чому вона така дорога
Не всі споживачі можуть про це замислюватись, але насправді малину для продажу збирати важко.
"Малина збирається тільки руками", - наголосив Баштанник.
Комбайн, за його словами, "це наразі утопія".
"Це і стримує суттєве розширення площ (нових малинових плантацій, - Ред.). І робить цю позицію ягоди, все-таки, ексклюзивною", - пояснив спеціаліст.
Скільки коштує малина в українських магазинах
Цього тижня вартість малини в мережі продовольчих супермаркетів "Сільпо" склала щонайменше 59,90 за 100 грамів (або ж 599 гривень за кілограм).
Продають її найчастіше фасовану - по 100, 125 чи 250 грамів.
Тим часом у мережі супермаркетів VARUS за кілограм вагової малини віддати доведеться фактично 280 гривень (точна ціна - 279,90).
А ось у мережі "Auchan Україна" 250 грамів малини коштують 237 гривень (точна ціна - 237,20).
Внутрішній ринок чи експорт - куди продають ягоду
Баштанник розповів, що в Україні "внутрішній ринок споживання малини - відверто невеликий" і "великим поки що не буде".
"Я б сказав, що 90-95% малини - це експорт", - повідомив спеціаліст.
Він зауважив, що така тенденція, найімовірніше, збережеться.
"І це - нормально. Це - дуже добре для українських ягідників", - визнав президент УПОА.
В EastFruit додали, що в цілому внутрішнє споживання малини в Україні - як свіжої, так і замороженої ягоди - "поки що не може сформувати порівнянний за обсягами канал збуту".
"Фактично українська малина перетворилася з відносно локальної ягоди на важливу експортну сировину для європейської харчової промисловості", - пояснили аналітики проєкту.
Українцям нагадали, що заморожена малина використовується у виробництві йогуртів, десертів, кондитерської продукції, напоїв, смузі та інших продуктів.
"Тому українські виробники дедалі більше залежать не від ситуації на полицях українських супермаркетів, а від контрактів переробників із покупцями в ЄС", - констатували в EastFruit.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Україна нарощує імпорт продуктів і що цікавого експортує у різні країни.
Крім того, ми пояснювали, чому українці масово переходять на банани - купують їх значно частіше, ніж вітчизняні яблука.
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