Один із найбільших НПЗ Росії знову у вогні після атаки дронів





Про це повідомляє



Що відомо про атаку



Уночі українські дрони навідалися до Ростовської та Рязанської областей. Місцеві жителі скаржилися на вибухи. Після атаки, за даними моніторингових каналів на території Рязанського НПЗ виникла пожежа, а в Ростові працювала ППО.



Губернатор Рязанської області Павло Малков, пітвердив пожежу.



"Уламки спричинили займання на одному з підприємств, попередньо, постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби", - зазначив Малков.



Що відомо про завод



Рязанський НПЗ - один із найбільших у Росії. Щороку він може переробляти приблизно 17 млн тонн нафти. На заводі виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти, зокрема для армії РФ.



Нагадаємо, Рязанський НПЗ регулярно стає ціллю українських дронів. Наприкінці липня Сили оборони уразили це підприємство - тоді в Рязані спалахнули НПЗ та склад маркетплейсу Wildberries, а губернатор регіону підтвердив пожежі на промислових територіях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії - після удару там спалахнула пожежа. Вибухи також лунали в Ростові, де працювала протиповітряна оборона.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.Уночі українські дрони навідалися до Ростовської та Рязанської областей. Місцеві жителі скаржилися на вибухи. Після атаки, за даними моніторингових каналів на території Рязанського НПЗ виникла пожежа, а в Ростові працювала ППО.Губернатор Рязанської області, пітвердив пожежу."Уламки спричинили займання на одному з підприємств, попередньо, постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби", - зазначив Малков.Рязанський НПЗ - один із найбільших у Росії. Щороку він може переробляти приблизно 17 млн тонн нафти. На заводі виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти, зокрема для армії РФ.Нагадаємо, Рязанський НПЗ регулярно стає ціллю українських дронів. Наприкінці липня Сили оборони уразили це підприємство - тоді в Рязані спалахнули НПЗ та склад маркетплейсу Wildberries, а губернатор регіону підтвердив пожежі на промислових територіях.

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