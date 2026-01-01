Дефіцитні товари: економіст сказав, чим треба запасатися українцям насамперед

Дефіцитні товари: економіст сказав, чим треба запасатися українцям насамперед
Дефіциту продуктів в Україні не буде, але специфічні ліки та товари можуть надовго зникнути з продажу.

Про це заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE «Світ на зламі». Водночас він зазначив, що не очікує масового дефіциту продуктів, однак попередив про можливі проблеми з товарами для людей зі специфічними потребами.

«Просто голоду і дефіциту не буде. Торговельні мережі будуть знаходити можливість завозити ці продукти. Але якщо ви користуєтесь якимись дефіцитними ліками чи товарами, у вас є специфічні потреби — цим запасайтеся», — сказав Кущ.

За словами економіста, йдеться, зокрема, про спеціальні препарати, краплі для очей чи серця, ліки для людей із діабетом або судинними захворюваннями, а також специфічні харчові добавки.

Раніше Олексій Кущ повідомляв про те, що російські атаки на логістичну інфраструктуру, склади та торговельні центри можуть мати відчутний вплив на економіку України через те, що найбільшу частку української економіки формують торгівля та сфера послуг.

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Теги: ліки, запаси
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