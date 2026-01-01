Чи можна садити туї біля будинку: що говорять експерти та народні прикмети

Туя давно стала звичною рослиною на українських подвір’ях. Її висаджують уздовж парканів, біля доріжок, перед будинками та створюють із неї живі огорожі. Вічнозелена крона має охайний вигляд у будь-яку пору року, а сама рослина добре переносить формування. Проте навколо туї існує чимало прикмет: одні радять не садити її біля оселі, інші, навпаки, вважають хвойну рослину природним захистом дому, пише ТСН.З погляду садівництва, категоричної заборони на посадку туї поруч із будинком немає. Основне питання — не містичні властивості рослини, а правильне розташування.Фахівці радять враховувати майбутні розміри туї, а не те, наскільки маленьким є саджанець у момент купівлі. Великі сорти не варто садити впритул до стін. Для них доцільно залишати приблизно 1,5–2 метри від будинку, щоб доросла рослина мала достатньо простору. Для компактних сортів відстань може бути меншою, але її краще визначати з урахуванням остаточного розміру крони.Коренева система туї не належить до таких, що зазвичай становлять серйозну загрозу для фундаменту. Проте посаджене надто близько дерево створює інші незручності: крона може впиратися у стіну, затінювати вікна, а біля основи будинку буде складніше доглядати за рослиною.У туї є чимало цілком практичних переваг. Вона залишається зеленою протягом усього року, добре піддається обрізанню та може стати природною ширмою від сторонніх поглядів.Ряд туй уздовж паркану допомагає частково захистити подвір’я від пилу та вітру, а щільна зелена стіна створює відчуття усамітнення. Саме тому рослину часто використовують у сучасному озелененні приватних територій.Для садіння краще вибрати сонячну ділянку або місце з легкою півтінню. Ґрунт має бути водопроникним, адже застій вологи туя переносить погано. Молоді рослини після садіння потребують регулярного поливу, особливо в суху погоду.Саме тут починаються суперечки. Тую часто називають «цвинтарним деревом», оскільки її широко використовують для озеленення кладовищ. Через це в народній свідомості рослина отримала символіку, пов’язану зі скорботою та смертю.Існують повір’я, що туя біля будинку може притягувати нещастя, сварки або самотність. Окремо поширена прикмета, нібито дерево, посаджене біля оселі, може «відганяти» чоловіків із родини або заважати незаміжній дівчині створити сім’ю.Але є й абсолютно протилежні трактування. В окремих традиціях вічнозелені хвойні рослини пов’язували із захистом, довголіттям і постійністю. Тому вважати тую винятково «поганим» деревом неправильно.Цікавий момент полягає в тому, що туя не була типовою рослиною українського саду. Через це сучасні численні прикмети про неї значною мірою сформувалися вже пізніше, а частина забобонів пов’язана саме з її поширенням на кладовищах.