У Путіна заявили про вказівку не бити по Києву три дні
05 вересня, 23:19
У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін дав вказівку протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова.
За його словами, відповідна вказівка почала діяти з опівночі, 6 вересня, та передбачає відмову від ударів по столиці України протягом трьох днів, до 9 вересня.
У Кремлі пов'язали заявлене припинення ударів із підготовкою та проведенням у Києві зустрічей за участю американських переговірників.
Таким чином, заявлена російською стороною пауза в ударах має тривати три доби. Водночас про інші міста України чи ширше припинення вогню у заяві Пєскова не йдеться.
Реакція України
Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко звернув увагу, що заявлена Кремлем пауза стосується лише Києва.
"Тобто Путін дає вказівку три доби не бити по Києву, по цивільним. Але не дає вказівок не бити по Київщині та інших регіонах і містах України. І це "припинення вогню"", - написав Коваленко.
Він додав, що така позиція, на його думку, вкотре свідчить про небажання Росії завершувати війну.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова.
За його словами, відповідна вказівка почала діяти з опівночі, 6 вересня, та передбачає відмову від ударів по столиці України протягом трьох днів, до 9 вересня.
У Кремлі пов'язали заявлене припинення ударів із підготовкою та проведенням у Києві зустрічей за участю американських переговірників.
Таким чином, заявлена російською стороною пауза в ударах має тривати три доби. Водночас про інші міста України чи ширше припинення вогню у заяві Пєскова не йдеться.
Реакція України
Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко звернув увагу, що заявлена Кремлем пауза стосується лише Києва.
"Тобто Путін дає вказівку три доби не бити по Києву, по цивільним. Але не дає вказівок не бити по Київщині та інших регіонах і містах України. І це "припинення вогню"", - написав Коваленко.
Він додав, що така позиція, на його думку, вкотре свідчить про небажання Росії завершувати війну.
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