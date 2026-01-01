3453 нові історії: у ВНУ імені Лесі Українки урочисто відкрили навчальний рік

5 вересня 2026 року у Волинському національному університеті імені Лесі Українки урочисто відкрили новий навчальний рік та привітали студентів, які цьогоріч уперше переступили поріг університету.Про це повідомила пресслужба університету.Церемонія посвяти першокурсників об’єднала студентів, їхніх батьків і друзів, професорсько-викладацький склад університету, представників органів влади та духовенства. Для 3453 юнаків і дівчат цей день став початком нового важливого етапу – студентського життя в Університеті імені Лесі Українки.Традиційно урочистості розпочалися з винесення Державного Прапора України та виконання Державного Гімну України. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять Героїв, які віддали життя за незалежність і свободу України. Серед тих, хто сьогодні захищає державу, – студенти, викладачі та випускники університету.Із вітальним словом до першокурсників звернувся ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки. Він подякував молоді за вибір навчатися в Україні та у ВНУ, а батькам – за довіру до університету. Ректор наголосив, що навчальний заклад має всі необхідні умови для якісної освіти, а вступ є лише першим кроком на шляху до майбутнього успіху.«Шановні першокурсники, вступити в університет – це лише перший крок. Все залежить від вашої активності і наполегливості. Успіх не приходить раптово. Успіх приходить маленькими кроками. Тому будьте готові кожен день робити оцей маленький крок, який вас приведе обов'язково до успіху. Але поряд з навчанням ви матимете студентське життя. Ви будете займатися мистецтвом, спортом, волонтерством, організовувати благодійні ярмарки, співпрацювати із ЗСУ. Бажаю вам активності і наполегливості. Разом працюймо для Волині і для України», – зазначив Анатолій Цьось.До першокурсників також звернулася народна депутатка України, голова наглядової ради ВНУ імені Лесі Українки. Вона наголосила на багаторічній історії університету, його патріотичному середовищі та важливості можливості навчатися в умовах повномасштабної війни. За її словами, отримані студентами знання мають стати основою для майбутньої відбудови держави. «Ваше навчання є щоденним обов'язком. Вчитися для того, щоб ваші знання проростали у праці заради відбудови України», – сказала Ірина Констанкевич.Т. в. о. голови Волинської обласної державної адміністраціїпривітав молодь із новим етапом життя та студентським статусом. Роман Романюк побажав студентам сміливо мріяти, вірити у власні сили та насичено прожити роки навчання. «Мрійте сміливо, вірте у власні сили, адже у вас попереду 5–6 просто чарівних, неймовірних років життя», – побажав Роман Романюк.Голова Волинської обласної ради, який і сам є випускником ВНУ імені Лесі Українки, поділився особистими спогадами про студентські роки. Він наголосив, що вибір молоді навчатися в українському університеті є також проявом патріотизму та внеском у майбутнє держави. «Той, хто навчається Україні, той, хто навчається цій країні, він однозначно є патріотом і він гідний в майбутньому будувати нову українську державу», – зазначив Григорій Недопад.Перша заступниця Луцького міського головинаголосила, що вступ до університету – це крок у доросле життя та свідомий вибір майбутнього фаху, який згодом може стати опорою для країни. Вона також подякувала батькам за підтримку дітей і звернула увагу на важливість безпеки студентів та вдячності українським військовим. «Кожен з вас має бути вдячним їм за це і гордитися тим, що ми українці, ми нація незламних. І саме своїм вибором ви це доводите», – сказала Ірина Чебелюк.Особливим було звернення до першокурсників військовослужбовця 100-ї окремої механізованої бригади– випускника ВНУ імені Лесі Українки. Він наголосив на цінності можливості навчатися під час війни та звернув увагу на відповідальність молоді за майбутнє України. Окремо військовий звернувся до студентів спеціальності «Національна безпека», підкресливши важливість їхньої майбутньої професії. «Кожен з вас – це велика нова людина майбутньої України, яка може зробити дуже багато чого для цієї країни», – наголосив Роман Берніков.Завершила вітальну частину голова студентського самоврядування ВНУ імені Лесі Українки. Вона закликала першокурсників не залишатися осторонь студентського життя, долучатися до університетських заходів, реалізовувати власні ідеї, створювати проєкти та не боятися проявляти себе. «Найкращі студентські спогади не з'являються самі по собі, ми створюємо їх разом», – підкреслила Софія Карпенко.Особливою частиною церемонії стало відзначення першокурсників, які продемонстрували найвищі результати під час національного мультипредметного тесту та склали його на 200 балів. Їхні досягнення стали ще одним підтвердженням високого потенціалу нового покоління студентів ВНУ імені Лесі Українки.Важливою частиною посвяти стала традиційна обітниця студента Волинського національного університету імені Лесі Українки. Першокурсники пообіцяли бути гідними студентами, сумлінно виконувати свої обов’язки, берегти й розвивати університетські традиції, поважати викладачів та своїми успіхами примножувати славу України.Цьогорічне студентство ВНУ імені Лесі Українки поповнилося тисячами молодих людей, які обрали університет для здобуття освіти, професійного розвитку та реалізації власних амбіцій. Новий навчальний рік стане для них часом нових знайомств, відкриттів, викликів і перемог. Попереду – лекції та перші сесії, наукові дослідження, студентські ініціативи, творчі й спортивні здобутки. Попереду – роки, які неодмінно стануть важливою частиною їхньої історії.