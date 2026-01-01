Скільки коштують гриби на ринку у Луцьку: огляд цін

Скільки коштують гриби на ринку у Луцьку: огляд цін
На Волині вже кілька днів поспіль дощить, що неабияк тішить любителів «тихого полювання». Затяжні опади та волога погода створили умови для появи грибів у лісах, які чимало господинь уже привозять на місцеві ринки.

Журналісти ВСН відвідали Завокзальний ринок у Луцьку, аби дізнатися, за скільки нині можна купити кілограми свіжих грибів.

Нині на ринку можна знайти грибне асорті за 200 гривень за кілограм, а лисички коштують від 130 до 150 гривень. Також покупцям пропонують польські гриби по 150-200 гривень та червоноголовці, вартість яких коливається в межах 200-250 гривень за кілограм.

Найдорожчими ж традиційно залишаються білі гриби — їхня ціна стартує від 150 і сягає до 480 гривень за кілограм. Продавці охоче йдуть назустріч покупцям та допомагають із вибором.

«Є білі гриби по 480, 450, 400, 350 — обирайте будь-які, за ціну домовимося», - зазначила одна з продавчинь на ринку.

Нині грибів на ринку небагато, проте кожен може обрати лісові дари на свій смак та гаманець. Урожай поки непоганий, проте все залежатиме від подальшої погоди.

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Теги: продукти, ринок, ціна
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