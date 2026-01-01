Скільки коштують гриби на ринку у Луцьку: огляд цін





Журналісти



Нині на ринку можна знайти грибне асорті за 200 гривень за кілограм, а лисички коштують від 130 до 150 гривень. Також покупцям пропонують польські гриби по 150-200 гривень та червоноголовці, вартість яких коливається в межах 200-250 гривень за кілограм.



Найдорожчими ж традиційно залишаються білі гриби — їхня ціна стартує від 150 і сягає до 480 гривень за кілограм. Продавці охоче йдуть назустріч покупцям та допомагають із вибором.



«Є білі гриби по 480, 450, 400, 350 — обирайте будь-які, за ціну домовимося», - зазначила одна з продавчинь на ринку.



Нині грибів на ринку небагато, проте кожен може обрати лісові дари на свій смак та гаманець. Урожай поки непоганий, проте все залежатиме від подальшої погоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині вже кілька днів поспіль дощить, що неабияк тішить любителів «тихого полювання». Затяжні опади та волога погода створили умови для появи грибів у лісах, які чимало господинь уже привозять на місцеві ринки.Журналісти ВСН відвідали Завокзальний ринок у Луцьку, аби дізнатися, за скільки нині можна купити кілограми свіжих грибів.Нині на ринку можна знайти грибне асорті за 200 гривень за кілограм, а лисички коштують від 130 до 150 гривень. Також покупцям пропонують польські гриби по 150-200 гривень та червоноголовці, вартість яких коливається в межах 200-250 гривень за кілограм.Найдорожчими ж традиційно залишаються білі гриби — їхня ціна стартує від 150 і сягає до 480 гривень за кілограм. Продавці охоче йдуть назустріч покупцям та допомагають із вибором.«Є білі гриби по 480, 450, 400, 350 — обирайте будь-які, за ціну домовимося», - зазначила одна з продавчинь на ринку.Нині грибів на ринку небагато, проте кожен може обрати лісові дари на свій смак та гаманець. Урожай поки непоганий, проте все залежатиме від подальшої погоди.

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