«Головний дегустатор — донька»: як подружжя на Волині вирощує кавуни

Роман Крисюк четвертий рік вирощує кавуни. Цього року баштанами засадив 30 сотих поля.



Нинішній врожай кращий, ніж торік, розповів



Поле знаходиться за 200 метрів від його хати. Каже, що переважно займається технічними культурами, вирощує помідори та перець, однак коли вдався перший врожай кавуна, вирішив продовжувати.



«Торік був менший врожай, бо було холодно і погано вони росли. А цього року погода файна, дощів навіть не було, без поливу і гарні кавуни вийшли. Найбільший кавун був 15 кілограмів цього року», — каже Роман Крисюк.



Як розповідає його дружина Анастасія, баштани висаджують на розсаду наприкінці квітня, а у поле — в кінці травня. Між рядками січуть мотикою. Більшість врожаю обробляє чоловік.



«Як він був маленький, то бабуся без нього не могла нічого посадити, то після того він пішов вчитися на агронома і по тій професії працює зараз», — каже Анастасія Крисюк.



Зі слів Романа, на Волині найкраще росте гібрид Аміна, також підходять Фарао, Бедуїн, Жако. Для нього ж, фаворит з кавунів — Мірсіні. У середньому виростає до семи кілограмів і має темний колір.



«У Волинській області треба більше часу на кавуна. Там пише 65 днів, у нас треба 80. Наш волинський відрізняється, мабуть, смаком. В мене соковитий і цукру в ньому дуже багато», — розповідає господар.



Додає, іноді важко визначити, чи достатньо доспіли баштани.



«Буває, що всі показники готові, розріжемо і він все одно рожевий. Але то кавун. Він не так як помідор — він червоний і ти вже знаєш, що він стиглий. А кавун є кавун», — ділиться досвідом агроном.



Для того, щоб на 30 сотих мати хороший результат, потрібно вкласти близько тридцяти тисяч гривень, каже Роман Крисюк.



«Приблизно три тонни з'їли ворони. Погльогали, а вони марняться і все. Я поставив лєнту, ніби працює. Звичайна лєнта, кіна крутили колись, вітер дує і воно ніби фуркає і блистить і відлякує», — пояснив чоловік.



Сезон вважається беззбитковим, якщо вдається продати пів поля врожаю, зазначив волинянин, і тільки після цього він приносить дохід.



«Цього року я вже кавунів наївся, більше їх не хочу. Але все одно їси на сніданок, обід і вечерю. Головний дегустатор наших кавунів — донька Аделінка», — додав Роман Крисюк.



Продає кавуни Роман місцевим жителям.



«Кавуни беремо. Вони солодкі, прекрасні, дуже добрі! То домашні, а як домашні, то воно відчувається смак. Беремо так, щоб наїлися, відчули запах літа», — розповідає місцева жителька Оксана Стасевич.



Як додає Анастасія Крисюк, їм подобаються хороші відгуки покупців, тому й вирощують кавуни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 32-річний житель села Сільце Луцького районучетвертий рік вирощує кавуни. Цього року баштанами засадив 30 сотих поля.Нинішній врожай кращий, ніж торік, розповів Суспільному агроном.Поле знаходиться за 200 метрів від його хати. Каже, що переважно займається технічними культурами, вирощує помідори та перець, однак коли вдався перший врожай кавуна, вирішив продовжувати.«Торік був менший врожай, бо було холодно і погано вони росли. А цього року погода файна, дощів навіть не було, без поливу і гарні кавуни вийшли. Найбільший кавун був 15 кілограмів цього року», — каже Роман Крисюк.Як розповідає його дружина, баштани висаджують на розсаду наприкінці квітня, а у поле — в кінці травня. Між рядками січуть мотикою. Більшість врожаю обробляє чоловік.«Як він був маленький, то бабуся без нього не могла нічого посадити, то після того він пішов вчитися на агронома і по тій професії працює зараз», — каже Анастасія Крисюк.Зі слів Романа, на Волині найкраще росте гібрид Аміна, також підходять Фарао, Бедуїн, Жако. Для нього ж, фаворит з кавунів — Мірсіні. У середньому виростає до семи кілограмів і має темний колір.«У Волинській області треба більше часу на кавуна. Там пише 65 днів, у нас треба 80. Наш волинський відрізняється, мабуть, смаком. В мене соковитий і цукру в ньому дуже багато», — розповідає господар.Додає, іноді важко визначити, чи достатньо доспіли баштани.«Буває, що всі показники готові, розріжемо і він все одно рожевий. Але то кавун. Він не так як помідор — він червоний і ти вже знаєш, що він стиглий. А кавун є кавун», — ділиться досвідом агроном.Для того, щоб на 30 сотих мати хороший результат, потрібно вкласти близько тридцяти тисяч гривень, каже Роман Крисюк.«Приблизно три тонни з'їли ворони. Погльогали, а вони марняться і все. Я поставив лєнту, ніби працює. Звичайна лєнта, кіна крутили колись, вітер дує і воно ніби фуркає і блистить і відлякує», — пояснив чоловік.Сезон вважається беззбитковим, якщо вдається продати пів поля врожаю, зазначив волинянин, і тільки після цього він приносить дохід.«Цього року я вже кавунів наївся, більше їх не хочу. Але все одно їси на сніданок, обід і вечерю. Головний дегустатор наших кавунів — донька», — додав Роман Крисюк.Продає кавуни Роман місцевим жителям.«Кавуни беремо. Вони солодкі, прекрасні, дуже добрі! То домашні, а як домашні, то воно відчувається смак. Беремо так, щоб наїлися, відчули запах літа», — розповідає місцева жителькаЯк додає Анастасія Крисюк, їм подобаються хороші відгуки покупців, тому й вирощують кавуни.

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