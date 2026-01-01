Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на неділю, 6 вересня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 6 вересня



Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.



Температура по області вночі 8-13°, вдень 13-18°, в Луцьку вночі 10-12°, вдень 15-17°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 6 вересня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.Температура по області вночі 8-13°, вдень 13-18°, в Луцьку вночі 10-12°, вдень 15-17°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію