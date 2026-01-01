Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на неділю, 6 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 6 вересня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 6 вересня
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура по області вночі 8-13°, вдень 13-18°, в Луцьку вночі 10-12°, вдень 15-17°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 6 вересня
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура по області вночі 8-13°, вдень 13-18°, в Луцьку вночі 10-12°, вдень 15-17°.
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