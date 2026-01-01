Одіозний екс депутат намагається відібрати майно у громади ПЦУ у Володимирі

Руслан Мороз через суд намагається оскаржити передачу майна релігійній громаді мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії ПЦУ, пише



Формально причиною позову стали рішення міської ради та договір дарування, ухвалені ще у 2020 році за головування Саганюка. Водночас історія набуває іншого забарвлення з огляду на те, що сам Мороз прихистив у приміщенні колишнього нічного клубу «Метелик» громаду упц мп, яка залишила Успенський собор. Тож виникає питання: чи йдеться лише про юридичну суперечку, чи за позовом стоїть неприязнь до конкретного священника та ПЦУ загалом?



Що саме Мороз хоче скасувати через суд



Руслан Мороз звернувся до суду з позовом до Володимирської міської ради та релігійної громади мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії ПЦУ міста Володимира. Настоятель громади Євген Рябець залучений до справи як третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача.



У позові Мороз просить визнати недійсним рішення органу місцевого самоврядування та договір дарування.



Йдеться про рішення Володимир-Волинської міської ради від 28 лютого 2020 року №37/21 (за головування Петра Саганюка) та укладений на його підставі договір щодо майна.



У позовній заяві Мороз, зокрема, наголошує, що бюджетною програмою Володимир-Волинської міської ради на 2020–2021 роки нібито не передбачалося включення релігійної громади мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії ПЦУ до процедури укладення договору дарування будинку.



Саме ці обставини він використовує як юридичну підставу для спроби скасувати рішення, ухвалене міською радою ще шість років тому.



Водночас важливо уточнити: предметом спору не є сам храм Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Це інший об’єкт. Однак безпосередньо у справі відповідачем виступає релігійна громада ПЦУ, а її настоятель Євген Рябець залучений третьою особою.



Перша спроба не вдалася, але Мороз подався до суду знову

Судова історія триває вже не перший місяць.



За наявною інформацією, спочатку суд відмовив у відкритті провадження. Після цього сторона Мороза звернулася повторно, і цього разу провадження у справі відкрили.



Наразі спір по суті ще не вирішений.



Наступне судове засідання у справі призначене на 15 вересня 2026 року о 12:00. Справу розглядатиме суддя Тетяна Пустовіт.



У матеріалах суду позивачем зазначений Руслан Мороз, відповідачами — Володимирська міська рада та релігійна громада ПЦУ, представником позивача — Євген Нагурний, а Євген Рябець — третьою особою на стороні відповідача.



Сам факт відкриття провадження, звісно, ще не означає, що суд погодився з аргументами Мороза. Чи є підстави для скасування рішення міської ради та договору дарування, має встановити суд.



Але виникає інше питання: чому саме ця релігійна громада ПЦУ опинилася в центрі юридичної активності Мороза?



Прихистив громаду упц мп у колишньому нічному клубі

Особливого забарвлення цій судовій історії додають події навколо Успенського собору у Володимирі.



Після того як утворення упц мп втратило можливість користуватися собором, новим місцем для її богослужінь стало приміщення колишнього нічного клубу «Метелик», який є власністю Мороза.



І ця деталь суттєво змінює контекст нинішнього судового процесу.



З одного боку — Мороз допомагає громаді упц знайти нове приміщення після втрати Успенського собору. З іншого — через суд намагається скасувати рішення та договір, стороною якого є громада Православної церкви України.



Чи йдеться виключно про принциповість щодо використання комунального майна, чи за позовом може стояти ставлення Мороза до ПЦУ та особисто до Євгена Рябця — питання залишається відкритим.



Хто такий Руслан Мороз



Руслан Мороз у політичному житті Володимира — далеко не нова людина.



Його політичний шлях свого часу був пов’язаний із партією «Наш край».



На місцевих виборах 2020 року Мороз уже балотувався до Володимир-Волинської міської ради від «Опозиційної платформи — За життя», очолюючи список цієї політичної сили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі одіозний екс депутат та колишній кандидат від забороненої ОПЗЖ до міської радичерез суд намагається оскаржити передачу майна релігійній громаді мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії ПЦУ, пише БУГ Формально причиною позову стали рішення міської ради та договір дарування, ухвалені ще у 2020 році за головування. Водночас історія набуває іншого забарвлення з огляду на те, що сам Мороз прихистив у приміщенні колишнього нічного клубу «Метелик» громаду упц мп, яка залишила Успенський собор. Тож виникає питання: чи йдеться лише про юридичну суперечку, чи за позовом стоїть неприязнь до конкретного священника та ПЦУ загалом?Руслан Мороз звернувся до суду з позовом до Володимирської міської ради та релігійної громади мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії ПЦУ міста Володимира. Настоятель громади Євген Рябець залучений до справи як третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача.У позові Мороз просить визнати недійсним рішення органу місцевого самоврядування та договір дарування.Йдеться про рішення Володимир-Волинської міської ради від 28 лютого 2020 року №37/21 (за головування Петра Саганюка) та укладений на його підставі договір щодо майна.У позовній заяві Мороз, зокрема, наголошує, що бюджетною програмою Володимир-Волинської міської ради на 2020–2021 роки нібито не передбачалося включення релігійної громади мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії ПЦУ до процедури укладення договору дарування будинку.Саме ці обставини він використовує як юридичну підставу для спроби скасувати рішення, ухвалене міською радою ще шість років тому.Водночас важливо уточнити: предметом спору не є сам храм Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Це інший об’єкт. Однак безпосередньо у справі відповідачем виступає релігійна громада ПЦУ, а її настоятель Євген Рябець залучений третьою особою.Перша спроба не вдалася, але Мороз подався до суду зновуСудова історія триває вже не перший місяць.За наявною інформацією, спочатку суд відмовив у відкритті провадження. Після цього сторона Мороза звернулася повторно, і цього разу провадження у справі відкрили.Наразі спір по суті ще не вирішений.Наступне судове засідання у справі призначене на 15 вересня 2026 року о 12:00. Справу розглядатиме суддя Тетяна Пустовіт.У матеріалах суду позивачем зазначений Руслан Мороз, відповідачами — Володимирська міська рада та релігійна громада ПЦУ, представником позивача — Євген Нагурний, а Євген Рябець — третьою особою на стороні відповідача.Сам факт відкриття провадження, звісно, ще не означає, що суд погодився з аргументами Мороза. Чи є підстави для скасування рішення міської ради та договору дарування, має встановити суд.Але виникає інше питання: чому саме ця релігійна громада ПЦУ опинилася в центрі юридичної активності Мороза?Прихистив громаду упц мп у колишньому нічному клубіОсобливого забарвлення цій судовій історії додають події навколо Успенського собору у Володимирі.Після того як утворення упц мп втратило можливість користуватися собором, новим місцем для її богослужінь стало приміщення колишнього нічного клубу «Метелик», який є власністю Мороза.І ця деталь суттєво змінює контекст нинішнього судового процесу.З одного боку — Мороз допомагає громаді упц знайти нове приміщення після втрати Успенського собору. З іншого — через суд намагається скасувати рішення та договір, стороною якого є громада Православної церкви України.Чи йдеться виключно про принциповість щодо використання комунального майна, чи за позовом може стояти ставлення Мороза до ПЦУ та особисто до Євгена Рябця — питання залишається відкритим.Руслан Мороз у політичному житті Володимира — далеко не нова людина.Його політичний шлях свого часу був пов’язаний із партією «Наш край».На місцевих виборах 2020 року Мороз уже балотувався до Володимир-Волинської міської ради від «Опозиційної платформи — За життя», очолюючи список цієї політичної сили.

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