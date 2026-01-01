Любов Яковчук – більше не директорка луцької стоматполіклініки
Сьогодні, 15:16
З 3 вересня Любов Яковчук більше не є директоркою КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка».
Про це повідомила депутатка Луцької міської ради Алла Надточій.
«Для стоматполіклініки це означає початок нового етапу. І дуже хочеться вірити, що всі скандали нарешті залишаться позаду, а заклад очолить достойна людина, яка зможе об’єднати колектив, повернути довіру пацієнтів та вивести підприємство на новий рівень», – йдеться у дописі.
За її словами, стоматполіклініка має працювати для людей і заради людей, а не бути осередком постійних конфліктів.
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Про це повідомила депутатка Луцької міської ради Алла Надточій.
«Для стоматполіклініки це означає початок нового етапу. І дуже хочеться вірити, що всі скандали нарешті залишаться позаду, а заклад очолить достойна людина, яка зможе об’єднати колектив, повернути довіру пацієнтів та вивести підприємство на новий рівень», – йдеться у дописі.
За її словами, стоматполіклініка має працювати для людей і заради людей, а не бути осередком постійних конфліктів.
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