Любов Яковчук – більше не директорка луцької стоматполіклініки

З 3 вереснябільше не є директоркою КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка».Про це повідомила депутатка Луцької міської ради«Для стоматполіклініки це означає початок нового етапу. І дуже хочеться вірити, що всі скандали нарешті залишаться позаду, а заклад очолить достойна людина, яка зможе об’єднати колектив, повернути довіру пацієнтів та вивести підприємство на новий рівень», – йдеться у дописі.За її словами, стоматполіклініка має працювати для людей і заради людей, а не бути осередком постійних конфліктів.