Комбінат шкільного харчування Луцька очолила депутатка міськради

Оксана Руднік. Попередниця Світлана Шмід, яка очолювала комунальне підприємство попередні 15 років, пішла з посади. Передувало звільненню повідомлення про виявлені держаудиторами порушення в роботі комбінату на понад 10 мільйонів гривень.



Про кадрові зміни йдеться у розпорядженні міського голови від 4 вересня 2026 року, пише



Очільницю комунального підприємства «Луцький комбінат шкільного і студентського харчування», яке харчує школярів і студентів обласного центру, замінили на нову впродовж двох днів.



Виконувач повноважень міського голови, секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський розпорядженням від 2 вересня звільнив Світлану Шмід з посади директорки із 3 вересня на підставі її заяви.



Контракт із нею уклали ще в липні 2011 року – нині його розірвали достроково. Загалом підприємство посадовиця очолювала понад 15 років.



Одночасно новий контракт про роботу на цій посаді підписали із Оксаною Руднік, підприємицею, депутаткою Луцької міськради.



Призначення з огляду на Закон «Про правовий режим воєнного стану» відбулося без конкурсу.



Зміна керівництва відбулася на тлі скандалу. У червні депутат Луцькради Андрій Лучик оприлюднив висновки Держаудитслужби щодо комбінату.



Серед них депутат назвав питання, пов’язані з пільговою орендою приміщень у шкільних їдальнях, прийманням коштів за харчування безпосередньо від батьків та відсутністю закупівель продуктів через систему Prozorro. Наприклад, йшлося, що через пільгові умови оренди харчоблоків у закладах освіти міський бюджет недоотримав понад 10 мільйонів гривень.



Після аудиту підприємство почало купувати продукти через систему публічних закупівель Prozorro. Дані майданчика це підтверджують: перші лоти комбінат оголосив 20 травня 2026 року, а до 3 вересня провів 168 закупівель, сто із них уже завершено, укладено угод на понад 67 мільйонів гривень. Понад півсотні тендерів виявилися неуспішними – переважно через те, що не надійшло жодної пропозиції.



Луцький комбінат шкільного і студентського харчування – комунальне підприємство, яке на сто відсотків належить міській раді. Зареєстроване 1992 року, працює на вулиці Дубнівській у Луцьку, має 132 працівники. За даними аналітичної системи YouСontrol, торік підприємство отримало понад 131 мільйон гривень доходу – майже вдвічі більше, ніж у 2023-му.



Нова директорка комбінату Оксана Руднік – лучанка 1976 року народження. Здобувала освіту медсестри в Ковельському медколеджі, згодом – з економіки та підприємництва й фінансів у Міжрегіональній академії управління персоналом. Чотири роки працювала медсестрою в палатах новонароджених, потім була секретаркою-референткою та головною бухгалтеркою в юридичному агентстві «Де-Факто Стиль», керувала громадським харчуванням у фірмі «Скорпіон-Сервіс», а в 2018–2020 роках очолювала боулінг-клуб «Жорж».



З 2014 року займається підприємництвом, основний вид діяльності – ресторани й мобільне харчування. Депутаткою Луцькради стала у 2020-му за списком «Слуги народу», у раді працює в комісії з питань бюджету та фінансів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директоркою Луцького комбінату шкільного і студентського харчування стала депутатка міської ради від «Слуги народу». Попередниця, яка очолювала комунальне підприємство попередні 15 років, пішла з посади. Передувало звільненню повідомлення про виявлені держаудиторами порушення в роботі комбінату на понад 10 мільйонів гривень.Про кадрові зміни йдеться у розпорядженні міського голови від 4 вересня 2026 року, пише "Сила правди" Очільницю комунального підприємства «Луцький комбінат шкільного і студентського харчування», яке харчує школярів і студентів обласного центру, замінили на нову впродовж двох днів.Виконувач повноважень міського голови, секретар Луцької міської радирозпорядженням від 2 вересня звільнив Світлану Шмід з посади директорки із 3 вересня на підставі її заяви.Контракт із нею уклали ще в липні 2011 року – нині його розірвали достроково. Загалом підприємство посадовиця очолювала понад 15 років.Одночасно новий контракт про роботу на цій посаді підписали із Оксаною Руднік, підприємицею, депутаткою Луцької міськради.Призначення з огляду на Закон «Про правовий режим воєнного стану» відбулося без конкурсу.Зміна керівництва відбулася на тлі скандалу. У червні депутат Луцькрадиоприлюднив висновки Держаудитслужби щодо комбінату.Серед них депутат назвав питання, пов’язані з пільговою орендою приміщень у шкільних їдальнях, прийманням коштів за харчування безпосередньо від батьків та відсутністю закупівель продуктів через систему Prozorro. Наприклад, йшлося, що через пільгові умови оренди харчоблоків у закладах освіти міський бюджет недоотримав понад 10 мільйонів гривень.Після аудиту підприємство почало купувати продукти через систему публічних закупівель Prozorro. Дані майданчика це підтверджують: перші лоти комбінат оголосив 20 травня 2026 року, а до 3 вересня провів 168 закупівель, сто із них уже завершено, укладено угод на понад 67 мільйонів гривень. Понад півсотні тендерів виявилися неуспішними – переважно через те, що не надійшло жодної пропозиції.Луцький комбінат шкільного і студентського харчування – комунальне підприємство, яке на сто відсотків належить міській раді. Зареєстроване 1992 року, працює на вулиці Дубнівській у Луцьку, має 132 працівники. За даними аналітичної системи YouСontrol, торік підприємство отримало понад 131 мільйон гривень доходу – майже вдвічі більше, ніж у 2023-му.Нова директорка комбінату Оксана Руднік – лучанка 1976 року народження. Здобувала освіту медсестри в Ковельському медколеджі, згодом – з економіки та підприємництва й фінансів у Міжрегіональній академії управління персоналом. Чотири роки працювала медсестрою в палатах новонароджених, потім була секретаркою-референткою та головною бухгалтеркою в юридичному агентстві «Де-Факто Стиль», керувала громадським харчуванням у фірмі «Скорпіон-Сервіс», а в 2018–2020 роках очолювала боулінг-клуб «Жорж».З 2014 року займається підприємництвом, основний вид діяльності – ресторани й мобільне харчування. Депутаткою Луцькради стала у 2020-му за списком «Слуги народу», у раді працює в комісії з питань бюджету та фінансів.

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