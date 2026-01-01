Комбінат шкільного харчування Луцька очолила депутатка міськради
Сьогодні, 12:09
Директоркою Луцького комбінату шкільного і студентського харчування стала депутатка міської ради від «Слуги народу» Оксана Руднік. Попередниця Світлана Шмід, яка очолювала комунальне підприємство попередні 15 років, пішла з посади. Передувало звільненню повідомлення про виявлені держаудиторами порушення в роботі комбінату на понад 10 мільйонів гривень.
Про кадрові зміни йдеться у розпорядженні міського голови від 4 вересня 2026 року, пише "Сила правди".
Очільницю комунального підприємства «Луцький комбінат шкільного і студентського харчування», яке харчує школярів і студентів обласного центру, замінили на нову впродовж двох днів.
Виконувач повноважень міського голови, секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський розпорядженням від 2 вересня звільнив Світлану Шмід з посади директорки із 3 вересня на підставі її заяви.
Контракт із нею уклали ще в липні 2011 року – нині його розірвали достроково. Загалом підприємство посадовиця очолювала понад 15 років.
Одночасно новий контракт про роботу на цій посаді підписали із Оксаною Руднік, підприємицею, депутаткою Луцької міськради.
Призначення з огляду на Закон «Про правовий режим воєнного стану» відбулося без конкурсу.
Зміна керівництва відбулася на тлі скандалу. У червні депутат Луцькради Андрій Лучик оприлюднив висновки Держаудитслужби щодо комбінату.
Серед них депутат назвав питання, пов’язані з пільговою орендою приміщень у шкільних їдальнях, прийманням коштів за харчування безпосередньо від батьків та відсутністю закупівель продуктів через систему Prozorro. Наприклад, йшлося, що через пільгові умови оренди харчоблоків у закладах освіти міський бюджет недоотримав понад 10 мільйонів гривень.
Після аудиту підприємство почало купувати продукти через систему публічних закупівель Prozorro. Дані майданчика це підтверджують: перші лоти комбінат оголосив 20 травня 2026 року, а до 3 вересня провів 168 закупівель, сто із них уже завершено, укладено угод на понад 67 мільйонів гривень. Понад півсотні тендерів виявилися неуспішними – переважно через те, що не надійшло жодної пропозиції.
Луцький комбінат шкільного і студентського харчування – комунальне підприємство, яке на сто відсотків належить міській раді. Зареєстроване 1992 року, працює на вулиці Дубнівській у Луцьку, має 132 працівники. За даними аналітичної системи YouСontrol, торік підприємство отримало понад 131 мільйон гривень доходу – майже вдвічі більше, ніж у 2023-му.
Нова директорка комбінату Оксана Руднік – лучанка 1976 року народження. Здобувала освіту медсестри в Ковельському медколеджі, згодом – з економіки та підприємництва й фінансів у Міжрегіональній академії управління персоналом. Чотири роки працювала медсестрою в палатах новонароджених, потім була секретаркою-референткою та головною бухгалтеркою в юридичному агентстві «Де-Факто Стиль», керувала громадським харчуванням у фірмі «Скорпіон-Сервіс», а в 2018–2020 роках очолювала боулінг-клуб «Жорж».
З 2014 року займається підприємництвом, основний вид діяльності – ресторани й мобільне харчування. Депутаткою Луцькради стала у 2020-му за списком «Слуги народу», у раді працює в комісії з питань бюджету та фінансів.
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Про кадрові зміни йдеться у розпорядженні міського голови від 4 вересня 2026 року, пише "Сила правди".
Очільницю комунального підприємства «Луцький комбінат шкільного і студентського харчування», яке харчує школярів і студентів обласного центру, замінили на нову впродовж двох днів.
Виконувач повноважень міського голови, секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський розпорядженням від 2 вересня звільнив Світлану Шмід з посади директорки із 3 вересня на підставі її заяви.
Контракт із нею уклали ще в липні 2011 року – нині його розірвали достроково. Загалом підприємство посадовиця очолювала понад 15 років.
Одночасно новий контракт про роботу на цій посаді підписали із Оксаною Руднік, підприємицею, депутаткою Луцької міськради.
Призначення з огляду на Закон «Про правовий режим воєнного стану» відбулося без конкурсу.
Зміна керівництва відбулася на тлі скандалу. У червні депутат Луцькради Андрій Лучик оприлюднив висновки Держаудитслужби щодо комбінату.
Серед них депутат назвав питання, пов’язані з пільговою орендою приміщень у шкільних їдальнях, прийманням коштів за харчування безпосередньо від батьків та відсутністю закупівель продуктів через систему Prozorro. Наприклад, йшлося, що через пільгові умови оренди харчоблоків у закладах освіти міський бюджет недоотримав понад 10 мільйонів гривень.
Після аудиту підприємство почало купувати продукти через систему публічних закупівель Prozorro. Дані майданчика це підтверджують: перші лоти комбінат оголосив 20 травня 2026 року, а до 3 вересня провів 168 закупівель, сто із них уже завершено, укладено угод на понад 67 мільйонів гривень. Понад півсотні тендерів виявилися неуспішними – переважно через те, що не надійшло жодної пропозиції.
Луцький комбінат шкільного і студентського харчування – комунальне підприємство, яке на сто відсотків належить міській раді. Зареєстроване 1992 року, працює на вулиці Дубнівській у Луцьку, має 132 працівники. За даними аналітичної системи YouСontrol, торік підприємство отримало понад 131 мільйон гривень доходу – майже вдвічі більше, ніж у 2023-му.
Нова директорка комбінату Оксана Руднік – лучанка 1976 року народження. Здобувала освіту медсестри в Ковельському медколеджі, згодом – з економіки та підприємництва й фінансів у Міжрегіональній академії управління персоналом. Чотири роки працювала медсестрою в палатах новонароджених, потім була секретаркою-референткою та головною бухгалтеркою в юридичному агентстві «Де-Факто Стиль», керувала громадським харчуванням у фірмі «Скорпіон-Сервіс», а в 2018–2020 роках очолювала боулінг-клуб «Жорж».
З 2014 року займається підприємництвом, основний вид діяльності – ресторани й мобільне харчування. Депутаткою Луцькради стала у 2020-му за списком «Слуги народу», у раді працює в комісії з питань бюджету та фінансів.
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