Чи очікувати магнітні бурі 5 вересня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У суботу, 5 вересня, на Землі очікуються слабкі магнітні бурі.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 1,7 (зелений рівень).
У Meteoprog повідомляють, що в суботу геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність – низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.
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За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 1,7 (зелений рівень).
У Meteoprog повідомляють, що в суботу геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність – низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.
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