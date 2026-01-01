Чи очікувати магнітні бурі 5 вересня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 5 вересня: прогноз
У суботу, 5 вересня, на Землі очікуються слабкі магнітні бурі.

За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 1,7 (зелений рівень).

У Meteoprog повідомляють, що в суботу геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність – низькою.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 5 вересня: прогноз
Сьогодні, 10:12
Ворог втратив понад 1200 солдатів за минулу добу, - Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 09:15
Ветеран з Волині придбав чотирикімнатну квартиру за державну компенсацію
Сьогодні, 08:25
У Луцьку земля підприємства електротранспорту опинилася в приватних руках
Сьогодні, 07:32
На Волині помер хлопчик, якого близько місяця тому збив неповнолітній мотоцикліст
Сьогодні, 05:28
Медіа
відео
1/8