Ветеран з Волині придбав чотирикімнатну квартиру за державну компенсацію

Після років служби, поранення та повернення до мирного життя ветеран російсько-української війнимає власний дім.Про це повідомляють на сайті Волинської ОВА.У Нововолинську ветеран придбав чотирикімнатну квартиру – за кошти державної субвенції в межах програми «Політика Героїв», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським.Поспілкуватися з Мироном та оглянути оселю завітав т.в.о. начальника Волинської ОВАДо війська Мирон Химиця долучився ще у 2014 році. Після звільнення повернувся до служби вже з початком повномасштабного вторгнення. Воював у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Під час виконання бойових завдань отримав поранення, внаслідок якого має інвалідність ІІ групи.Про можливість отримати державну компенсацію на придбання житла Мирон дізнався від фахівців із супроводу ветеранів Нововолинської громади. Він подав необхідні документи, а приблизно через сім місяців кошти надійшли на його рахунок.Каже, сама процедура не була надто складною. Через травму ноги частину документів допомагали збирати батько та фахівці із супроводу ветеранів. Коли всі формальності були завершені, ветеран уже сам обирав квартиру – відповідно до власних потреб і можливостей.«Державна програма дійсно працює. Усім, хто має на це право, раджу подаватися. Результат є», –розповідає Мирон Химиця.В найближчому часі Мирон планує зробити ремонт і тоді переїхати.«Особливо важливо бачити, що держава допомагає ветеранам повертатися до мирного життя і створювати нове майбутнє. Хочу побажати, щоб у цьому домі завжди були тепло, спокій і затишок», – зазначив т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.Нагадаємо, що цьогоріч станом на сьогодні кошти на придбання власного житла вже отримали 60 ветеранів, ветеранок та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць з Волині.