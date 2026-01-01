У Луцьку земля підприємства електротранспорту опинилася в приватних руках





Тепер у комунального підприємства виникли проблеми з доступом до цієї території та розміщеними там опорами контактної мережі, - повідомляє



У сюжеті журналісти розбиралися, як земля, якою роками користувалося підприємство електротранспорту, опинилася у приватній власності та що це означає для роботи тролейбусного маршруту.



Виявляється, понад 10 років тому ще Лищенська сільрада віддала ділянку у приватні руки. Земля увійшла до статутного капіталу фірми «Логістик Транс Буд Інвест». Утім, довгий час комунальники нічого про це не знали, а коли врешті побачили, що лишилися ні з чим, звернулись у прокуратуру. Про все це йдеться у матеріалах розслідування. Кримінал відкрили за статтею «Службова недбалість».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Земля, яку десятиліттями використовувало Луцьке підприємство електротранспорту, опинилася в приватних руках. Йдеться про ділянку біля кінцевої зупинки тролейбусів у Гаразджі — територію, де громадський транспорт здійснює розворот.Тепер у комунального підприємства виникли проблеми з доступом до цієї території та розміщеними там опорами контактної мережі, - повідомляє ВСН , посилаючись на сюжет телеканалу «Аверс».У сюжеті журналісти розбиралися, як земля, якою роками користувалося підприємство електротранспорту, опинилася у приватній власності та що це означає для роботи тролейбусного маршруту.Виявляється, понад 10 років тому ще Лищенська сільрада віддала ділянку у приватні руки. Земля увійшла до статутного капіталу фірми «Логістик Транс Буд Інвест». Утім, довгий час комунальники нічого про це не знали, а коли врешті побачили, що лишилися ні з чим, звернулись у прокуратуру. Про все це йдеться у матеріалах розслідування. Кримінал відкрили за статтею «Службова недбалість».

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