У Луцьку земля підприємства електротранспорту опинилася в приватних руках

У Луцьку земля підприємства електротранспорту опинилася в приватних руках
Земля, яку десятиліттями використовувало Луцьке підприємство електротранспорту, опинилася в приватних руках. Йдеться про ділянку біля кінцевої зупинки тролейбусів у Гаразджі — територію, де громадський транспорт здійснює розворот.

Тепер у комунального підприємства виникли проблеми з доступом до цієї території та розміщеними там опорами контактної мережі, - повідомляє ВСН, посилаючись на сюжет телеканалу «Аверс».

У сюжеті журналісти розбиралися, як земля, якою роками користувалося підприємство електротранспорту, опинилася у приватній власності та що це означає для роботи тролейбусного маршруту.

Виявляється, понад 10 років тому ще Лищенська сільрада віддала ділянку у приватні руки. Земля увійшла до статутного капіталу фірми «Логістик Транс Буд Інвест». Утім, довгий час комунальники нічого про це не знали, а коли врешті побачили, що лишилися ні з чим, звернулись у прокуратуру. Про все це йдеться у матеріалах розслідування. Кримінал відкрили за статтею «Службова недбалість».


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Теги: Волинь, Лище, Гаразджа, земля, ЛПЕ
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