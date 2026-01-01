Кабмін виділив 33,6 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам
Сьогодні, 03:41
Кабінет міністрів спрямує 33,6 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам.
Про це ввечері 4 вересня повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, - повідомляє Ліга.Новини.
Кошти перерозподіляють з резерву, передбаченого для сектору безпеки й оборони, щоб своєчасно забезпечити необхідні виплати у вересні, пояснив прем'єр.
"Виплати нашим захисникам і підтримка їхніх родин, забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та засобами – безумовний пріоритет держави", – зазначив Корецький.
За його словами, 25,9 млрд грн підуть на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Ще 7,7 млрд грн виділять на одноразову допомогу в разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військового.
Прем'єр також закликав урядовців і депутатів максимально прискорити ухвалення рішень, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги.
"Це єдиний спосіб збалансувати бюджет в нинішніх умовах", – наголосив Корецький.
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Про це ввечері 4 вересня повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, - повідомляє Ліга.Новини.
Кошти перерозподіляють з резерву, передбаченого для сектору безпеки й оборони, щоб своєчасно забезпечити необхідні виплати у вересні, пояснив прем'єр.
"Виплати нашим захисникам і підтримка їхніх родин, забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та засобами – безумовний пріоритет держави", – зазначив Корецький.
За його словами, 25,9 млрд грн підуть на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Ще 7,7 млрд грн виділять на одноразову допомогу в разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військового.
Прем'єр також закликав урядовців і депутатів максимально прискорити ухвалення рішень, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги.
"Це єдиний спосіб збалансувати бюджет в нинішніх умовах", – наголосив Корецький.
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