Кабмін виділив 33,6 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам

Кабмін виділив 33,6 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам
Кабінет міністрів спрямує 33,6 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам.

Про це ввечері 4 вересня повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, - повідомляє Ліга.Новини.

Кошти перерозподіляють з резерву, передбаченого для сектору безпеки й оборони, щоб своєчасно забезпечити необхідні виплати у вересні, пояснив прем'єр.

"Виплати нашим захисникам і підтримка їхніх родин, забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та засобами – безумовний пріоритет держави", – зазначив Корецький.

За його словами, 25,9 млрд грн підуть на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Ще 7,7 млрд грн виділять на одноразову допомогу в разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військового.

Прем'єр також закликав урядовців і депутатів максимально прискорити ухвалення рішень, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги.

"Це єдиний спосіб збалансувати бюджет в нинішніх умовах", – наголосив Корецький.

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Теги: гроші, військові, Україна
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