Кабмін виділив 33,6 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам

Кабінет міністрів спрямує 33,6 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам.Про це ввечері 4 вересня повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, - повідомляє Ліга.Новини.Кошти перерозподіляють з резерву, передбаченого для сектору безпеки й оборони, щоб своєчасно забезпечити необхідні виплати у вересні, пояснив прем'єр."Виплати нашим захисникам і підтримка їхніх родин, забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та засобами – безумовний пріоритет держави", – зазначив Корецький.За його словами, 25,9 млрд грн підуть на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Ще 7,7 млрд грн виділять на одноразову допомогу в разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військового.Прем'єр також закликав урядовців і депутатів максимально прискорити ухвалення рішень, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги."Це єдиний спосіб збалансувати бюджет в нинішніх умовах", – наголосив Корецький.