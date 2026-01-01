5 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 5 вересня відзначають лікар, військовий, депутат Луцької районної ради Сергій Сівак (на фото) та футболіст з Луцька Олександр Чепелюк.
Вітаємо усіх іменинників зі святом та зичимо неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму.
День ангела сьогодні святкують власники таких імен: Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Юхим, Єлизавета, Іраїда, Раїса.
Не забудьте їх привітати.
У п'ятницю, 5 вересня, православні віряни вшановують святого Захарію – священика із сім’ї Авії та батька Іоанна Хрестителя.
У народі 5 вересня називали «Захар Холодний». Казали: «Захар приносить холодні роси», бо саме в цей час ночі вже ставали прохолодними, а трава зранку була мокрою, наче після дощу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Вітаємо усіх іменинників зі святом та зичимо неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму.
День ангела сьогодні святкують власники таких імен: Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Юхим, Єлизавета, Іраїда, Раїса.
Не забудьте їх привітати.
У п'ятницю, 5 вересня, православні віряни вшановують святого Захарію – священика із сім’ї Авії та батька Іоанна Хрестителя.
У народі 5 вересня називали «Захар Холодний». Казали: «Захар приносить холодні роси», бо саме в цей час ночі вже ставали прохолодними, а трава зранку була мокрою, наче після дощу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
5 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Сумщині загинув воїн з Волині Роман Шафета
04 вересня, 21:57
Троє волинян отруїлися грибами
04 вересня, 21:16