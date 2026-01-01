5 вересня на Волині: гортаючи календар

День народження 5 вересня відзначають лікар, військовий, депутат Луцької районної ради(на фото) та футболіст з ЛуцькаВітаємо усіх іменинників зі святом та зичимо неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму.День ангела сьогодні святкують власники таких імен: Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Юхим, Єлизавета, Іраїда, Раїса.Не забудьте їх привітати.У п'ятницю, 5 вересня, православні віряни вшановують святого Захарію – священика із сім’ї Авії та батька Іоанна Хрестителя.У народі 5 вересня називали «Захар Холодний». Казали: «Захар приносить холодні роси», бо саме в цей час ночі вже ставали прохолодними, а трава зранку була мокрою, наче після дощу.