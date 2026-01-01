Під час лікування у Дніпрі зупинилося серце воїна з Волині Вадима Лук'янчука

Україна та Волинь втратили ще одного свого Героя-захисника. Страшна звістка сколихнула Горохівщину.На сторінці Горохівської міськради повідомили про смерть ще одного воїна."Війна забирає найкращих — тих, хто залишив рідний дім, своїх близьких, звичне життя і став на захист держави. Серед них був і наш земляк — оператор безпілотних літальних апаратівіз села Скобелка. На 41-у році життя, 01 вересня 2026 року, серце Вадима перестало битись під час лікування у м.Дніпро", - йдеться у дописі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.