Під час лікування у Дніпрі зупинилося серце воїна з Волині Вадима Лук'янчука
Сьогодні, 22:38
Україна та Волинь втратили ще одного свого Героя-захисника. Страшна звістка сколихнула Горохівщину.
На сторінці Горохівської міськради повідомили про смерть ще одного воїна.
"Війна забирає найкращих — тих, хто залишив рідний дім, своїх близьких, звичне життя і став на захист держави. Серед них був і наш земляк — оператор безпілотних літальних апаратів ЛУКʼЯНЧУК Вадим із села Скобелка. На 41-у році життя, 01 вересня 2026 року, серце Вадима перестало битись під час лікування у м.Дніпро", - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
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На сторінці Горохівської міськради повідомили про смерть ще одного воїна.
"Війна забирає найкращих — тих, хто залишив рідний дім, своїх близьких, звичне життя і став на захист держави. Серед них був і наш земляк — оператор безпілотних літальних апаратів ЛУКʼЯНЧУК Вадим із села Скобелка. На 41-у році життя, 01 вересня 2026 року, серце Вадима перестало битись під час лікування у м.Дніпро", - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
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