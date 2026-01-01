Під час лікування у Дніпрі зупинилося серце воїна з Волині Вадима Лук'янчука

Під час лікування у Дніпрі зупинилося серце воїна з Волині Вадима Лук'янчука
Україна та Волинь втратили ще одного свого Героя-захисника. Страшна звістка сколихнула Горохівщину.

На сторінці Горохівської міськради повідомили про смерть ще одного воїна.

"Війна забирає найкращих — тих, хто залишив рідний дім, своїх близьких, звичне життя і став на захист держави. Серед них був і наш земляк — оператор безпілотних літальних апаратів ЛУКʼЯНЧУК Вадим із села Скобелка. На 41-у році життя, 01 вересня 2026 року, серце Вадима перестало битись під час лікування у м.Дніпро", - йдеться у дописі.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.

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Теги: Вадим Лук'янчук, Скобелка, смерть, війна, втрата, Горохівська громада
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