На Сумщині загинув воїн з Волині Роман Шафета

На Сумщині загинув воїн з Волині Роман Шафета
Страшна ціна нашої незалежності знову нагадує про себе гіркою звісткою. Ковельська громада в жалобі: війна обірвала ще одну життєву дорогу.

Про це повідомили у Ковельській міській раді.

"27 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мала Корчаківка Сумського району Сумської області загинув ковельчанин, солдат Шафета Роман Іванович (27.09.1983 р.н.), кулеметник 1-го аеромобільного батальйону військової частини А4030", - йдеться у дописі.

Прощання з бійцем відбудеться у суботу, 5 вересня, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби о 12:00 год.
Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Роман Шафета, смерть, загибель, Сумщина, Мала Корчаківка, Ковель, війна, втрата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під час лікування у Дніпрі зупинилося серце воїна з Волині Вадима Лук'янчука
Сьогодні, 22:38
На Сумщині загинув воїн з Волині Роман Шафета
Сьогодні, 21:57
Троє волинян отруїлися грибами
Сьогодні, 21:16
Після 2 років невідомості підтвердили загибель воїна з Волині Василя Павловича
Сьогодні, 20:41
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 5 вересня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8