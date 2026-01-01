На Сумщині загинув воїн з Волині Роман Шафета
Сьогодні, 21:57
Страшна ціна нашої незалежності знову нагадує про себе гіркою звісткою. Ковельська громада в жалобі: війна обірвала ще одну життєву дорогу.
Про це повідомили у Ковельській міській раді.
"27 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мала Корчаківка Сумського району Сумської області загинув ковельчанин, солдат Шафета Роман Іванович (27.09.1983 р.н.), кулеметник 1-го аеромобільного батальйону військової частини А4030", - йдеться у дописі.
Прощання з бійцем відбудеться у суботу, 5 вересня, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби о 12:00 год.
Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Ковельській міській раді.
"27 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мала Корчаківка Сумського району Сумської області загинув ковельчанин, солдат Шафета Роман Іванович (27.09.1983 р.н.), кулеметник 1-го аеромобільного батальйону військової частини А4030", - йдеться у дописі.
Прощання з бійцем відбудеться у суботу, 5 вересня, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби о 12:00 год.
Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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