Троє волинян отруїлися грибами

Троє волинян отруїлися грибами
Троє волинян від початку року отруїлися дикорослими грибами, які самостійно збирали в лісі. Усі хворі — дорослі жінки з Ковельського району та міста Нововолинська.

Про це розповіла завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Довжик, - повідомляє "Суспільне".

«Два випадки отруєнь грибами були зафіксовані у липні у мешканок Ковельського району. У серпні отруїлася грибами жителька Володимирського району», — каже Валентина Довжик.

За словами завідувачки відділу, наразі усіх трьох постраждалих від отруєнь волинянок виписали з лікарень, їхній стан задовільний.

Як не отруїтися грибами


На Волині триває грибний сезон. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України нагадують: гриби — досить «важка» їжа, що майже не перетравлюється. Тому вагітним, жінкам, які годують грудьми, людям старшого віку їсти гриби не рекомендовано, а дітям до 12 років — взагалі заборонено споживати.

«Найчастіше причиною отруєнь є страви та консервація з рядовки зеленої, підосичників, дикорослих печериць, глив й невідомих грибів. Навіть невелика кількість отруйних грибів може спричинити ускладнення або смерть», — наголошує Валентина Довжик.

З її слів, симптоми отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин, або годину після вживання, так і через декілька діб або й тижнів.

Які симптоми отруєння грибами:
блювання;
діарея;
різкий біль у животі;
головний біль;
підвищена температура;
судоми;
запаморочення;
галюцинації.

Які гриби краще не збирати
не збирайте гриби, у яких не впевнені, що вони придатні для споживання;
•не беріть старі, перезрілі й дуже молоді, бо їх легко сплутати з отруйними;
уникайте збору біля доріг, промислових зон, колишніх смітників — такі гриби можуть накопичувати шкідливі речовини;
остерігайтеся пластинчастих грибів — серед них часто трапляються смертельно отруйні.
не куштуйте сирі гриби; вживайте тільки після належної термічної обробки;
не купуйте дикорослі гриби з рук, на стихійних ринках.

При перших ознаках отруєння грибами потрібно негайно викликати швидку допомогу, а також промити шлунок водою та викликати блювання, додала завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб.

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Теги: гриби, отруєння, Волинь
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