Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 5 вересня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 5 вересня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 20-22°.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 18-23°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 5 вересня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 20-22°.Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 18-23°.

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