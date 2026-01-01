Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 5 вересня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 5 вересня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 5 вересня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 5 вересня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 20-22°.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 18-23°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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