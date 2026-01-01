На Харківщині загинула уродженка Донецька, волинська захисниця Наталія Рябіченко

Наталія Рябіченко.



Про це повідомили у



"Наталія Миколаївна Рябіченко народилася в Донецьку 24 серпня 1976 року, там минули її дитинство та юність. У 2014 році війна змусила Наталію та її родину залишити рідний Донецьк. У 2017 році Наталія розпочала службу у 6-му прикордонному загоні.



1 вересня 2026 року Наталія загинула у бою у районі н.п. Червона Хвиля Куп'янського району Харківської області. Їй було 50 років.



Чоловік Наталії, Володимир Михайлович, згадує її з особливим щемом:



"Кращої людини для мене не було. Вона була дуже порядна та відповідальна, добра, щира, турботлива та любляча. Завжди переживала за рідних, намагалася допомогти, підтримати. Для мене вона була не просто дружиною — вона була моєю найближчою людиною, моєю опорою. Важко усвідомити, що її більше немає…".



Висловлюємо щирі співчуття сім'ї, родині, близьким, друзям, побратимам та всім, хто знав Наталію", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблої захисниці. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову сумна звістка надійшла до нашої громади. "На щиті" до Луцька повертається захисницяПро це повідомили у телеграм-каналі Луцької міської ради."Наталія Миколаївна Рябіченко народилася в Донецьку 24 серпня 1976 року, там минули її дитинство та юність. У 2014 році війна змусила Наталію та її родину залишити рідний Донецьк. У 2017 році Наталія розпочала службу у 6-му прикордонному загоні.1 вересня 2026 року Наталія загинула у бою у районі н.п. Червона Хвиля Куп'янського району Харківської області. Їй було 50 років.Чоловік Наталії,, згадує її з особливим щемом:"Кращої людини для мене не було. Вона була дуже порядна та відповідальна, добра, щира, турботлива та любляча. Завжди переживала за рідних, намагалася допомогти, підтримати. Для мене вона була не просто дружиною — вона була моєю найближчою людиною, моєю опорою. Важко усвідомити, що її більше немає…".Висловлюємо щирі співчуття сім'ї, родині, близьким, друзям, побратимам та всім, хто знав Наталію", - йдеться в повідомленні.

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