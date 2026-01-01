Для виконання бойових завдань: «Українська команда» передала мікроавтобус 428 полку безпілотних систем «Тінь»
Сьогодні, 16:35
Бійці полку безпілотних систем «Тінь» отримали мікроавтобус від «Української команди».
Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.
«Українська команда» продовжує забезпечувати транспортом наших захисників. Черговий мікроавтобус Mercedes Vito передали 428 окремому полку безпілотних систем «Тінь», - повідомляють в «Українській команді».
Волонтери розповідають, що цей військовий підрозділ лише нещодавно став полком. Проте за плечима його бійців - найважчі ділянки фронту на Донеччині та Харківщині.
«Зараз ці хлопці виконують бойові завдання на Купʼянському та Гуляйпільському напрямках. «Упевнений: наша допомога дасть можливість покращити логістику підрозділу і збереже життя і здоров’я наших героїв», - сказав керівник «Української команди» Артур Палатний.
Бійці «Тіні», у свою чергу, вручили «Українській команді» полковий прапор.
«Дякуємо за те, що ви кожного дня допомагаєте нам технікою та іншими засобами триматися, нищити ворога і наближати нашу спільну Перемогу», - сказав представник 28 ОПБпС.
Раніше повідомлялося, що «Українська команда» з 2022 року передала військовим підрозділам понад 4000 безпілотників, 600 генераторів і зарядних станцій, більше сотні автівок тощо. Загалом – майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.
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Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.
«Українська команда» продовжує забезпечувати транспортом наших захисників. Черговий мікроавтобус Mercedes Vito передали 428 окремому полку безпілотних систем «Тінь», - повідомляють в «Українській команді».
Волонтери розповідають, що цей військовий підрозділ лише нещодавно став полком. Проте за плечима його бійців - найважчі ділянки фронту на Донеччині та Харківщині.
«Зараз ці хлопці виконують бойові завдання на Купʼянському та Гуляйпільському напрямках. «Упевнений: наша допомога дасть можливість покращити логістику підрозділу і збереже життя і здоров’я наших героїв», - сказав керівник «Української команди» Артур Палатний.
Бійці «Тіні», у свою чергу, вручили «Українській команді» полковий прапор.
«Дякуємо за те, що ви кожного дня допомагаєте нам технікою та іншими засобами триматися, нищити ворога і наближати нашу спільну Перемогу», - сказав представник 28 ОПБпС.
Раніше повідомлялося, що «Українська команда» з 2022 року передала військовим підрозділам понад 4000 безпілотників, 600 генераторів і зарядних станцій, більше сотні автівок тощо. Загалом – майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.
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