Для виконання бойових завдань: «Українська команда» передала мікроавтобус 428 полку безпілотних систем «Тінь»

Бійці полку безпілотних систем «Тінь» отримали мікроавтобус від «Української команди».Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.«Українська команда» продовжує забезпечувати транспортом наших захисників. Черговий мікроавтобус Mercedes Vito передали 428 окремому полку безпілотних систем «Тінь», - повідомляють в «Українській команді».Волонтери розповідають, що цей військовий підрозділ лише нещодавно став полком. Проте за плечима його бійців - найважчі ділянки фронту на Донеччині та Харківщині.«Зараз ці хлопці виконують бойові завдання на Купʼянському та Гуляйпільському напрямках. «Упевнений: наша допомога дасть можливість покращити логістику підрозділу і збереже життя і здоров’я наших героїв», - сказав керівник «Української команди»Бійці «Тіні», у свою чергу, вручили «Українській команді» полковий прапор.«Дякуємо за те, що ви кожного дня допомагаєте нам технікою та іншими засобами триматися, нищити ворога і наближати нашу спільну Перемогу», - сказав представник 28 ОПБпС.Раніше повідомлялося, що «Українська команда» з 2022 року передала військовим підрозділам понад 4000 безпілотників, 600 генераторів і зарядних станцій, більше сотні автівок тощо. Загалом – майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.