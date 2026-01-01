Для виконання бойових завдань: «Українська команда» передала мікроавтобус 428 полку безпілотних систем «Тінь»

Для виконання бойових завдань: «Українська команда» передала мікроавтобус 428 полку безпілотних систем «Тінь»
Бійці полку безпілотних систем «Тінь» отримали мікроавтобус від «Української команди».

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.
 
«Українська команда» продовжує забезпечувати транспортом наших захисників. Черговий мікроавтобус Mercedes Vito передали 428 окремому полку безпілотних систем «Тінь», - повідомляють в «Українській команді».

Волонтери розповідають, що цей військовий підрозділ лише нещодавно став полком. Проте за плечима його бійців - найважчі ділянки фронту на Донеччині та Харківщині.
 
«Зараз ці хлопці виконують бойові завдання на Купʼянському та Гуляйпільському напрямках. «Упевнений: наша допомога дасть можливість покращити логістику підрозділу і збереже життя і здоров’я наших героїв», - сказав керівник «Української команди» Артур Палатний.

Бійці «Тіні», у свою чергу, вручили «Українській команді» полковий прапор.

«Дякуємо за те, що ви кожного дня допомагаєте нам технікою та іншими засобами триматися, нищити ворога і наближати нашу спільну Перемогу», - сказав представник 28 ОПБпС.
 

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» з 2022 року передала військовим підрозділам понад 4000 безпілотників, 600 генераторів і зарядних станцій, більше сотні автівок тощо. Загалом – майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
23-річного волинянина судитимуть за смертельну аварію
Сьогодні, 18:08
На Харківщині загинула уродженка Донецька, волинська захисниця Наталія Рябіченко
Сьогодні, 17:00
Для виконання бойових завдань: «Українська команда» передала мікроавтобус 428 полку безпілотних систем «Тінь»
Сьогодні, 16:35
На Волині в авто знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю
Сьогодні, 16:23
Росія вдарила дроном по будівлі СБУ в центрі Києва
Сьогодні, 16:00
Медіа
відео
1/8