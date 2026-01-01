На Волині в авто знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю





Про це у п’ятницю, 4 вересня, повідомилаЮлія Шевченко.



За її інформацією, 2 вересня близько 16:00 у Луцькому районі в автомобілі знайшли мертву солдатку. Під час первинного огляду видимих ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті.



Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, трагедія сталася у селі Кульчин. Правоохоронці також встановлюють обставини перебування військової поза місцем служби.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з відміткою «самогубство»).

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