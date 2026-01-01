На Волині в авто знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю
Сьогодні, 16:23
У Луцькому районі в автомобілі знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю Національної гвардії України. Правоохоронці розслідують її смерть як можливе самогубство.
Про це у п’ятницю, 4 вересня, повідомила ZAXID.NET речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.
За її інформацією, 2 вересня близько 16:00 у Луцькому районі в автомобілі знайшли мертву солдатку. Під час первинного огляду видимих ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті.
Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, трагедія сталася у селі Кульчин. Правоохоронці також встановлюють обставини перебування військової поза місцем служби.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з відміткою «самогубство»).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у п’ятницю, 4 вересня, повідомила ZAXID.NET речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.
За її інформацією, 2 вересня близько 16:00 у Луцькому районі в автомобілі знайшли мертву солдатку. Під час первинного огляду видимих ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті.
Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, трагедія сталася у селі Кульчин. Правоохоронці також встановлюють обставини перебування військової поза місцем служби.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з відміткою «самогубство»).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Для виконання бойових завдань: «Українська команда» передала мікроавтобус 428 полку безпілотних систем «Тінь»
Сьогодні, 16:35
На Волині в авто знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю
Сьогодні, 16:23
Росія вдарила дроном по будівлі СБУ в центрі Києва
Сьогодні, 16:00
«Заробили» на «інвалідності» понад 13 млн грн: трьом волинянам повідомили про підозри
Сьогодні, 15:50