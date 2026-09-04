Росія вдарила дроном по будівлі СБУ в центрі Києва
Сьогодні, 16:00
Російський дрон вдарив по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва поблизу станції метро Золоті Ворота.
Про це повідомляє Українська правда, очевидці та підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
Очевидці вказують, що близько 15.30 пролунав вибух, після чого в районі Золотих Воріт почав підніматися густий дим.
Кличко повідомив, що у Шевченківському районі пожежа внаслідок падіння БпЛА на дах нежитлової будівлі. "Екстрені служби прямують на місце", - додав він.
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Про це повідомляє Українська правда, очевидці та підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
Очевидці вказують, що близько 15.30 пролунав вибух, після чого в районі Золотих Воріт почав підніматися густий дим.
Кличко повідомив, що у Шевченківському районі пожежа внаслідок падіння БпЛА на дах нежитлової будівлі. "Екстрені служби прямують на місце", - додав він.
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