Росія вдарила дроном по будівлі СБУ в центрі Києва

Росія вдарила дроном по будівлі СБУ в центрі Києва
Російський дрон вдарив по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва поблизу станції метро Золоті Ворота.

Про це повідомляє Українська правда, очевидці та підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

Очевидці вказують, що близько 15.30 пролунав вибух, після чого в районі Золотих Воріт почав підніматися густий дим.

Кличко повідомив, що у Шевченківському районі пожежа внаслідок падіння БпЛА на дах нежитлової будівлі. "Екстрені служби прямують на місце", - додав він.

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Теги: Росія, війна
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