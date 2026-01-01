«Заробили» на «інвалідності» понад 13 млн грн: трьом волинянам повідомили про підозри





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Серед підозрюваних — лікарі та посередники. За винагороду від 8 до 15 тисяч доларів вони допомагали з оформленням фіктивних діагнозів та встановлення груп інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків. За попередніми даними, фігуранти встигли незаконно оформити інвалідність щонайменше 20 військовозобов’язаним громадянам для уникнення ними мобілізації.



Викрили корупційну схему оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління поліції Волині.



За даними слідства, організували схему 47-річна підприємиця разом з 31-річним колишнім військовослужбовцем. До злочинної діяльності залучили лікарів різних спеціалізацій медичних закладів області, членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.



Фігуранти за гроші створювали «історії хвороби», виготовляли фіктивні медичні документи, організовували псевдолікування та вносили недостовірні дані до електронної медичної системи. Надалі «клієнтів» направляли до підконтрольних лікарів та профільних медичних установ для отримання необхідних висновків і безпідставного встановлення груп інвалідності.



Вартість таких «послуг» становила від 8 до 15 тисяч доларів. За попередніми даними, учасники схеми встигли незаконно оформити інвалідність щонайменше 20 військовозобов’язаним громадянам та отримати близько 300 тисяч доларів неправомірної вигоди.



Поліцейські також встановили, що організаторка схеми використовувала отримані кошти для легалізації незаконних доходів, зокрема придбала автомобілі преміум-класу Audi Q7 та Porsche Macan загальною вартістю близько 100 тисяч доларів.



У травні співробітники УСР у Волинській області спільно зі слідчими поліції затримали організаторку та її спільника «на гарячому» під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 4 тисячі доларів. Тоді організаторку та двох спільників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи.



Нині трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3. ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене у складі організованої злочинної групи) Кримінального кодексу України.



Слідство триває за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури. Заходи з викриття проводилися спільно з УСБУ.



До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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