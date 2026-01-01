У Луцьку патрульні затримали нетверезого водія маршрутки, який позбавлений права керування
Сьогодні, 14:42
Нетверезий водій автобуса: у Луцьку патрульні склали адміністративні матеріали.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
"Сьогодні ми отримали повідомлення від пасажирки маршрутного транспортного засобу. Жінка звернула увагу, що від водія відчувається запах алкоголю.
Інспектори оперативно зупинили маршрутний транспортний засіб. Під час спілкування з керманичем патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.
Огляд на стан сп’яніння провели на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,34 проміле.
Крім того, з’ясувалося, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами.
На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
"Сьогодні ми отримали повідомлення від пасажирки маршрутного транспортного засобу. Жінка звернула увагу, що від водія відчувається запах алкоголю.
Інспектори оперативно зупинили маршрутний транспортний засіб. Під час спілкування з керманичем патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.
Огляд на стан сп’яніння провели на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,34 проміле.
Крім того, з’ясувалося, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами.
На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку патрульні затримали нетверезого водія маршрутки, який позбавлений права керування
Сьогодні, 14:42
Україна хоче провести ЧС з футболу разом із Польщею
Сьогодні, 13:57
Судитимуть волинянина, який продавав автівки для ЗСУ під прикриттям благодійного фонду
Сьогодні, 13:07