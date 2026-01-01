У Луцьку патрульні затримали нетверезого водія маршрутки, який позбавлений права керування

Нетверезий водій автобуса: у Луцьку патрульні склали адміністративні матеріали.Про це повідомили у патрульній поліції Волині."Сьогодні ми отримали повідомлення від пасажирки маршрутного транспортного засобу. Жінка звернула увагу, що від водія відчувається запах алкоголю.Інспектори оперативно зупинили маршрутний транспортний засіб. Під час спілкування з керманичем патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.Огляд на стан сп’яніння провели на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,34 проміле.Крім того, з’ясувалося, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами.На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.