У Луцьку патрульні затримали нетверезого водія маршрутки, який позбавлений права керування

У Луцьку патрульні затримали нетверезого водія маршрутки, який позбавлений права керування
Нетверезий водій автобуса: у Луцьку патрульні склали адміністративні матеріали.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

"Сьогодні ми отримали повідомлення від пасажирки маршрутного транспортного засобу. Жінка звернула увагу, що від водія відчувається запах алкоголю.

Інспектори оперативно зупинили маршрутний транспортний засіб. Під час спілкування з керманичем патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

Огляд на стан сп’яніння провели на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,34 проміле.

Крім того, з’ясувалося, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами.

На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.

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Теги: Луцьк, маршрутка, водій
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