Україна хоче провести ЧС з футболу разом із Польщею





Про це повідомляє Матвія Бідного виданню Politico.



Повторити досвід Євро-2012



Матвій Бідний заявив, що Київ зацікавлений у вивченні можливості спільної заявки з Польщею на проведення чемпіонату світу.



"Найближча вільна дата для проведення чемпіонату світу десь у 2040-х роках, тому нам потрібно планувати з урахуванням цієї перспективи вже зараз. Ми залишаємося країною, спрямованою на найбільші спортивні досягнення. Це частина нашої національної культури, і ми хочемо розвивати її попри всі складнощі", - сказав Бідний.



Україна та Польща вже мають досвід спільної організації великого футбольного турніру. У 2012 році країни разом приймали чемпіонат Європи.



За словами міністра, було б логічно повторити цей успішний досвід. Він також вважає, що така заявка могла б привернути увагу інвесторів до України.



Бідний окремо наголосив, що офіційна заявка має виходити від спортивної спільноти або футбольних федерацій. Тобто наразі Україна лише зацікавлена в такій перспективі, а формальної заявки до ФІФА немає.



Що про ідею думають у Польщі



Польська сторона заявила Politico, що Міністерство спорту і туризму Польщі наразі не веде переговорів з Україною щодо спільного проведення чемпіонату світу. Тому на цей момент правильніше говорити саме про українську ініціативу та можливість такого проєкту, а не про сформовану спільну заявку.



Відомо, що найближчий чемпіонат світу 2030 року прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко, а господарем ЧС-2034 стане Саудівська Аравія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна розглядає можливість спільного з Польщею проведення чемпіонату світу з футболу. Йдеться про перспективу, яка може реалізуватися не раніше 2040-х років.Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву міністра молоді та спортувиданню Politico.Матвій Бідний заявив, що Київ зацікавлений у вивченні можливості спільної заявки з Польщею на проведення чемпіонату світу."Найближча вільна дата для проведення чемпіонату світу десь у 2040-х роках, тому нам потрібно планувати з урахуванням цієї перспективи вже зараз. Ми залишаємося країною, спрямованою на найбільші спортивні досягнення. Це частина нашої національної культури, і ми хочемо розвивати її попри всі складнощі", - сказав Бідний.Україна та Польща вже мають досвід спільної організації великого футбольного турніру. У 2012 році країни разом приймали чемпіонат Європи.За словами міністра, було б логічно повторити цей успішний досвід. Він також вважає, що така заявка могла б привернути увагу інвесторів до України.Бідний окремо наголосив, що офіційна заявка має виходити від спортивної спільноти або футбольних федерацій. Тобто наразі Україна лише зацікавлена в такій перспективі, а формальної заявки до ФІФА немає.Польська сторона заявила Politico, що Міністерство спорту і туризму Польщі наразі не веде переговорів з Україною щодо спільного проведення чемпіонату світу. Тому на цей момент правильніше говорити саме про українську ініціативу та можливість такого проєкту, а не про сформовану спільну заявку.Відомо, що найближчий чемпіонат світу 2030 року прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко, а господарем ЧС-2034 стане Саудівська Аравія.

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