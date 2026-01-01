У Херсоні росіяни вдарили дроном по маршрутці: є загиблі

У Херсоні росіяни вдарили дроном по маршрутці: є загиблі
У Центральному районі Херсона російські війська знову атакували безпілотником маршрутку. Під удар також потрапив легковий автомобіль.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки серед цивільних є загиблі та поранені.

Дані про наслідки удару та кількість постраждалих уточнюються.

Раніше Херсонська ОВА повідомила, що у Центральному районі Херсона російський дрон близько 11:00 атакував зупинку громадського транспорту. Унаслідок удару постраждала 25-річна дівчина. Вона дістала вибухову травму та уламкові поранення ноги. Постраждалу доправили до лікарні.

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Теги: Росія, війна
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