У Херсоні росіяни вдарили дроном по маршрутці: є загиблі





Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



За попередньою інформацією, внаслідок атаки серед цивільних є загиблі та поранені.



Дані про наслідки удару та кількість постраждалих уточнюються.



Раніше Херсонська ОВА повідомила, що у Центральному районі Херсона російський дрон близько 11:00 атакував зупинку громадського транспорту. Унаслідок удару постраждала 25-річна дівчина. Вона дістала вибухову травму та уламкові поранення ноги. Постраждалу доправили до лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центральному районі Херсона російські війська знову атакували безпілотником маршрутку. Під удар також потрапив легковий автомобіль.Про це повідомив голова Херсонської ОВАЗа попередньою інформацією, внаслідок атаки серед цивільних є загиблі та поранені.Дані про наслідки удару та кількість постраждалих уточнюються.Раніше Херсонська ОВА повідомила, що у Центральному районі Херсона російський дрон близько 11:00 атакував зупинку громадського транспорту. Унаслідок удару постраждала 25-річна дівчина. Вона дістала вибухову травму та уламкові поранення ноги. Постраждалу доправили до лікарні.

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