У Херсоні росіяни вдарили дроном по маршрутці: є загиблі
Сьогодні, 12:47
У Центральному районі Херсона російські війська знову атакували безпілотником маршрутку. Під удар також потрапив легковий автомобіль.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки серед цивільних є загиблі та поранені.
Дані про наслідки удару та кількість постраждалих уточнюються.
Раніше Херсонська ОВА повідомила, що у Центральному районі Херсона російський дрон близько 11:00 атакував зупинку громадського транспорту. Унаслідок удару постраждала 25-річна дівчина. Вона дістала вибухову травму та уламкові поранення ноги. Постраждалу доправили до лікарні.
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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки серед цивільних є загиблі та поранені.
Дані про наслідки удару та кількість постраждалих уточнюються.
Раніше Херсонська ОВА повідомила, що у Центральному районі Херсона російський дрон близько 11:00 атакував зупинку громадського транспорту. Унаслідок удару постраждала 25-річна дівчина. Вона дістала вибухову травму та уламкові поранення ноги. Постраждалу доправили до лікарні.
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