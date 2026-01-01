Блискавка знищила будинок багатодітної родини на Волині: оселя згоріла вщент

Страшне лихо спіткало багатодітну родину Семенчуків із села Заболоття Головненської громади."Під час грози у будинок влучила блискавка, внаслідок чого оселя повністю згоріла. За лічені хвилини сім’я втратила свій дім, речі, одяг та все майно, яке роками створювалося власними руками. Сьогодні родина залишилася без житла та потребує нашої допомоги.Звертаємося до всіх небайдужих! Давайте разом підтримаємо сім’ю у цей надзвичайно важкий час. Навіть невелика сума для кожного з нас може стати вагомою допомогою для родини, яка опинилася у біді", - наголошують у громаді.Отримувач:IBAN:UA573052990262056400992055987РНОКПП: 2787120623Призначення платежу:Поповнення рахунку, СЕМЕНЧУК НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА5168 7451 8520 8771"Не залишаймо родину сам на сам із цією бідою! Громада — це люди, які підтримують одне одного не лише у радості, а й у найважчі моменти. Кожна гривня має значення. Кожен внесок — це крок до відновлення їхнього дому. Щиро дякуємо кожному, хто відгукнеться, допоможе та поширить цей допис. Разом ми сильніші. Разом зможемо допомогти родині знову мати свій дім", - наголошують у громаді.