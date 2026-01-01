Блискавка знищила будинок багатодітної родини на Волині: оселя згоріла вщент

Блискавка знищила будинок багатодітної родини на Волині: оселя згоріла вщент
Страшне лихо спіткало багатодітну родину Семенчуків із села Заболоття Головненської громади.

"Під час грози у будинок влучила блискавка, внаслідок чого оселя повністю згоріла. За лічені хвилини сім’я втратила свій дім, речі, одяг та все майно, яке роками створювалося власними руками. Сьогодні родина залишилася без житла та потребує нашої допомоги.

Звертаємося до всіх небайдужих! Давайте разом підтримаємо сім’ю у цей надзвичайно важкий час. Навіть невелика сума для кожного з нас може стати вагомою допомогою для родини, яка опинилася у біді", - наголошують у громаді.
Блискавка знищила будинок багатодітної родини на Волині: оселя згоріла вщент

Реквізити для благодійної допомоги:

Отримувач:

СЕМЕНЧУК НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

IBAN:

UA573052990262056400992055987

РНОКПП: 2787120623

Призначення платежу:

Поповнення рахунку, СЕМЕНЧУК НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Картка Приватбанку

5168 7451 8520 8771
Блискавка знищила будинок багатодітної родини на Волині: оселя згоріла вщент

"Не залишаймо родину сам на сам із цією бідою! Громада — це люди, які підтримують одне одного не лише у радості, а й у найважчі моменти. Кожна гривня має значення. Кожен внесок — це крок до відновлення їхнього дому. Щиро дякуємо кожному, хто відгукнеться, допоможе та поширить цей допис. Разом ми сильніші. Разом зможемо допомогти родині знову мати свій дім", - наголошують у громаді.
Блискавка знищила будинок багатодітної родини на Волині: оселя згоріла вщент

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дерево впало на робітника: на Волині судять майстра лісу
Сьогодні, 12:05
Блискавка знищила будинок багатодітної родини на Волині: оселя згоріла вщент
Сьогодні, 11:53
На Одещині працівник ТЦК наїхав автомобілем на 2-річну дитину та втік, – поліція
Сьогодні, 11:04
У Гаразджі поховали 271 Героя: Луцьк витратив 25 мільйонів на облаштування військового кладовища
Сьогодні, 10:42
На Волині 9-класник на електроскутері збив іншого школяра
Сьогодні, 10:00
Медіа
відео
1/8