Дерево впало на робітника: на Волині судять майстра лісу
Сьогодні, 12:05
На Волині судять майстра лісу.
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо майстра лісу Ковельського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства «ТУР» за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).
Встановлено, що майстер лісу допустив до лісосічних робіт трьох осіб, які не були працівниками СЛАТ «ТУР», не пройшли спеціального навчання з охорони праці, не мали фахової підготовки та дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Окрім того, будучи зобов’язаним брати особисту участь у роботах, намічених лісовпорядкуванням, та відповідати за стан техніки безпеки і охорони праці при виконуваних роботах, він свідомо залишив працівників на ділянці проведення робіт.
При звалюванні чоловіками дерева воно впало одному із них на голову, спричинивши загибель.
Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП у Волинській області.
Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо майстра лісу Ковельського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства «ТУР» за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).
Встановлено, що майстер лісу допустив до лісосічних робіт трьох осіб, які не були працівниками СЛАТ «ТУР», не пройшли спеціального навчання з охорони праці, не мали фахової підготовки та дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Окрім того, будучи зобов’язаним брати особисту участь у роботах, намічених лісовпорядкуванням, та відповідати за стан техніки безпеки і охорони праці при виконуваних роботах, він свідомо залишив працівників на ділянці проведення робіт.
При звалюванні чоловіками дерева воно впало одному із них на голову, спричинивши загибель.
Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП у Волинській області.
Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
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