Дерево впало на робітника: на Волині судять майстра лісу

На Волині судять майстра лісу.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.Прокурори Ковельської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо майстра лісу Ковельського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства «ТУР» за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).Встановлено, що майстер лісу допустив до лісосічних робіт трьох осіб, які не були працівниками СЛАТ «ТУР», не пройшли спеціального навчання з охорони праці, не мали фахової підготовки та дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою.Окрім того, будучи зобов’язаним брати особисту участь у роботах, намічених лісовпорядкуванням, та відповідати за стан техніки безпеки і охорони праці при виконуваних роботах, він свідомо залишив працівників на ділянці проведення робіт.При звалюванні чоловіками дерева воно впало одному із них на голову, спричинивши загибель.Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП у Волинській області.: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.