На Одещині працівник ТЦК наїхав автомобілем на 2-річну дитину та втік, – поліція

На Одещині працівник ТЦК наїхав автомобілем на 2-річну дитину та втік, – поліція
Автопригода сталася сьогодні, 3 вересня, в одному з сіл Балтської громади.

Про це повідомили у поліції Одещини.

Попередньо правоохоронці встановили: працівник РТЦК та СП, що проводив мобілізаційне оповіщення, наїхав на хлопчика двох з половиною років, коли той відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, і покинув місце дорожньо-транспортної пригоди.

Дитина отримала тілесні ушкодження і була доправлена до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили тілесні ушкодження) та ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Водія затримують у процесуальному порядку. 

Слідство триває. Встановлюються повні обставини ДТП. 
На Одещині працівник ТЦК наїхав автомобілем на 2-річну дитину та втік, – поліція


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Теги: Одещина, ТЦК, дитина
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