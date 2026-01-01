На Волині 9-класник на електроскутері збив іншого школяра

На Волині 9-класник на електроскутері збив іншого школяра
У Кременці у ДТП постраждав неповнолітній.

Про це повідомили у поліції Волині.

ДТП трапилась 3 вересня, в Луцькому районі.

Учень 9 класу місцевого ліцею їхав електроскутером. Хлопець не врахував дорожньої обстановки і допустив наїзд на пішохода – також 9-класника навчального закладу. Потерпілий отримав закритий перелом, його госпіталізували.

Вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч.1 ст.286 КК України.

Поліцейські застерігають: електроскутер - це не іграшка. Попри компактні розміри та простоту керування, такий транспорт може розвивати значну швидкість, а необережність чи неуважність на дорозі може спричинити до серйозних травм.

Особливо важливо нагадати про це підліткам, які лише набувають досвіду самостійного пересування вулицями.

Перед поїздкою варто переконатися, що дитина знає правила дорожнього руху та дотримується їх, уважно стежить за дорогою, враховує дорожню обстановку та не створює небезпеки для себе чи інших учасників руху.


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Теги: Волинь, ДТП
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