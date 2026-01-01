Банкнота 2000 гривень з'явилася в обігу: чи можна її вже отримати в банках

Василя Стуса.



Що відомо про нову купюру та чи можуть українці вже отримати її в банку - розповідає



Чи можна вже отримати нову банкноту в банках



Так, НБУ починає підкріплювати нові банкноти фінансовим установам саме з 4 вересня. Банки вже відсьогодні мають можливість отримувати купюри від регулятора та видавати їх клієнтам через каси.



Що стосується повноцінної появи 2 000 гривень у банкоматах і терміналах, в НБУ наголосили, що презентували банкноту за два місяці - 10 липня, надавши банкам технічну можливість безкоштовно переналаштувати своє обладнання для сортування та видачі нових грошей.



Що відомо про нову банкноту



На лицьовому боці 2000 грн зображено портрет українського поета-шістдесятника Василя Стуса та підпис чинного голови Нацбанку Андрія Пишного. На зворотному - будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет і який нині носить його ім’я.



Купюра містить понад 20 елементів захисту. Серед них - "віконна" захисна стрічка Anima Colour у синьо-жовтій гамі - банкнота 2 000 грн стала першою у світі, де використано цю технологію.



Під час зміни кута нахилу на стрічці виникає рухомий ефект, а зображення Тризуба змінюється на символ гривні. Також збережено оптично-змінний елемент SPARK, який змінює колір від пурпурного до золотисто-зеленого.



Чому на купюрі зобразили саме Василя Стуса



Вибір постаті для нової банкноти розроблявся спільно з Інститутом національної пам’яті та НАН України. Василь Стус ідеально вписується в концепцію банкнотного ряду "від минулого до сьогодення" як постать XX століття та символ незламності, пояснюють в Національному банку України.



Дата введення в обіг - 4 вересня - також є символічною, наголошують в НБУ, адже:



4 вересня 1965 року Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший у СРСР відкритий публічний протест проти репресій під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків".



4 вересня 1985 року поет загинув у таборі суворого режиму "Перм-36".



Навіщо Україні новий номінал у 2000 гривень



Як розповіли в Нацбанку, введення нового номіналу (попередній - 1 000 грн - випустили у 2019 році) зумовлене сукупністю економічних чинників:



Зростання зарплат і цін: За останні 7 років середня зарплата в Україні зросла втричі, а ціни - удвічі. Якщо у 2019 році для отримання середньої зарплати вистачало 10 банкнот по 1 000 грн, то зараз потрібно понад 30 таких купюр.



Структура готівки: Частка банкнот номіналом 1 000 грн у загальній сумі готівки перевищила 55%. У світовій практиці центробанків це прямий сигнал для випуску вищого номіналу.



Зростання готівкової маси: Загальний обсяг готівки з 2019 року зріс із 390 млрд грн до понад 970 млрд грн станом на липень 2026 року, що пов'язано зокрема з потребами воєнного часу та прифронтових регіонів.



Чи вплине випуск нової купюри на інфляцію



У НБУ наголошують: випуск 2 000 гривень не пов'язаний з "друком грошей" і не призведе до підвищення інфляції чи коливань на валютному ринку.



Нові банкноти потраплятимуть в обіг виключно через обмін на безготівкові кошти або замість зношених банкнот інших номіналів (перша партія становить декілька мільйонів штук).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 4 вересня 2026 року, Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту нового найвищого номіналу - 2 000 гривень. На новій купюрі зображено портрет видатного українського поета, дисидента та Героя УкраїниЩо відомо про нову купюру та чи можуть українці вже отримати її в банку - розповідає РБК-Україна в матеріалі.Так, НБУ починає підкріплювати нові банкноти фінансовим установам саме з 4 вересня. Банки вже відсьогодні мають можливість отримувати купюри від регулятора та видавати їх клієнтам через каси.Що стосується повноцінної появи 2 000 гривень у банкоматах і терміналах, в НБУ наголосили, що презентували банкноту за два місяці - 10 липня, надавши банкам технічну можливість безкоштовно переналаштувати своє обладнання для сортування та видачі нових грошей.На лицьовому боці 2000 грн зображено портрет українського поета-шістдесятника Василя Стуса та підпис чинного голови Нацбанку Андрія Пишного. На зворотному - будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет і який нині носить його ім’я.Купюра містить понад 20 елементів захисту. Серед них - "віконна" захисна стрічка Anima Colour у синьо-жовтій гамі - банкнота 2 000 грн стала першою у світі, де використано цю технологію.Під час зміни кута нахилу на стрічці виникає рухомий ефект, а зображення Тризуба змінюється на символ гривні. Також збережено оптично-змінний елемент SPARK, який змінює колір від пурпурного до золотисто-зеленого.Вибір постаті для нової банкноти розроблявся спільно з Інститутом національної пам’яті та НАН України. Василь Стус ідеально вписується в концепцію банкнотного ряду "від минулого до сьогодення" як постать XX століття та символ незламності, пояснюють в Національному банку України.Дата введення в обіг - 4 вересня - також є символічною, наголошують в НБУ, адже:4 вересня 1965 року Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший у СРСР відкритий публічний протест проти репресій під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків".4 вересня 1985 року поет загинув у таборі суворого режиму "Перм-36".Як розповіли в Нацбанку, введення нового номіналу (попередній - 1 000 грн - випустили у 2019 році) зумовлене сукупністю економічних чинників:За останні 7 років середня зарплата в Україні зросла втричі, а ціни - удвічі. Якщо у 2019 році для отримання середньої зарплати вистачало 10 банкнот по 1 000 грн, то зараз потрібно понад 30 таких купюр.Частка банкнот номіналом 1 000 грн у загальній сумі готівки перевищила 55%. У світовій практиці центробанків це прямий сигнал для випуску вищого номіналу.Зростання готівкової маси: Загальний обсяг готівки з 2019 року зріс із 390 млрд грн до понад 970 млрд грн станом на липень 2026 року, що пов'язано зокрема з потребами воєнного часу та прифронтових регіонів.У НБУ наголошують: випуск 2 000 гривень не пов'язаний з "друком грошей" і не призведе до підвищення інфляції чи коливань на валютному ринку.Нові банкноти потраплятимуть в обіг виключно через обмін на безготівкові кошти або замість зношених банкнот інших номіналів (перша партія становить декілька мільйонів штук).

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