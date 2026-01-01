Нові 2000 гривень уже сьогодні: якою є купюра і в чому її особливість
Сьогодні, 07:15
Вже з 4 вересня в Україні з’явилася нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень. На ній зображено українського поета-шістдесятника, правозахисника та політв’язня Василя Стуса.
Про це йдеться у повідомленні Національного банку.
«Дата обрана невипадково — в неї закладено певний символізм. Саме 4 вересня 1965-го під час прем’єри фільму „Тіні забутих предків“ у кінотеатрі „Україна“ Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший в СРСР відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. А 4 вересня 1985-го Стус загинув в ув’язненні в таборі суворого режиму „Перм-36“», — наголосили в НБУ.
Нова банкнота виконана переважно у фіолетово-синій та рожевій кольоровій гамі. На лицьовому боці розміщено портрет Василя Стуса, його підпис і рядки поезії, яку він написав під час ув’язнення: «І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве».
У дизайні купюри також використано мотиви, натхненні мозаїками художниці Алли Горської, зокрема образ сокола-боривітра. У нижньому лівому кутку великим шрифтом зазначено номінал — 2000 гривень, а праворуч на захисній стрічці вертикально нанесено цифри «2000».
На зворотному боці банкноти зображено будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, який Василь Стус закінчив 1959 року.
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Про це йдеться у повідомленні Національного банку.
«Дата обрана невипадково — в неї закладено певний символізм. Саме 4 вересня 1965-го під час прем’єри фільму „Тіні забутих предків“ у кінотеатрі „Україна“ Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший в СРСР відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. А 4 вересня 1985-го Стус загинув в ув’язненні в таборі суворого режиму „Перм-36“», — наголосили в НБУ.
Нова банкнота виконана переважно у фіолетово-синій та рожевій кольоровій гамі. На лицьовому боці розміщено портрет Василя Стуса, його підпис і рядки поезії, яку він написав під час ув’язнення: «І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве».
У дизайні купюри також використано мотиви, натхненні мозаїками художниці Алли Горської, зокрема образ сокола-боривітра. У нижньому лівому кутку великим шрифтом зазначено номінал — 2000 гривень, а праворуч на захисній стрічці вертикально нанесено цифри «2000».
На зворотному боці банкноти зображено будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, який Василь Стус закінчив 1959 року.
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