Чи очікувати магнітні бурі 4 вересня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 4 вересня: прогноз
У п'ятницю, 4 вересня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур.

За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 1,7 (зелений рівень).

У Meteoprog повідомляють, що в п'ятницю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність – низькою.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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