Після перестрілки силовиків у Києві Зеленський анонсував звільнення в СБУ та ГУР

В СБУ та ГУР відбудуться звільнення заступників керівників на тлі розслідування подій, пов'язаних із цими відомствами.Про це заявив президент УкраїниГлава держави зазначив, що вже провели розмову з генеральним прокуроромщодо ситуації навколо СБУ та ГУР МО.Наразі у цій справі вже вручили дві підозри, а правоохоронці перевіряють усі обставини подій від самого їх початку.За словами президента, за результатами службового розслідування буде надана належна оцінка діям керівників обох відомств."Вже є кадрові рішення по обох структурах. Будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію. Цілком справедливо обидві структури повинні відповідати", - підкреслив Володимир Зеленський.Президент також додав, що обидва відомства діяли у спосіб, який є неприпустимим, і наголосив на важливості встановлення правди для уникнення подібних ситуацій у майбутньому.Нагадаємо, 2 вересня в соціальних мережах поширилася інформація про те, що в Києві сталася стрілянина за участю силовиків. На місце події одразу прибули спецслужби для з'ясування обставин.Згодом правоохоронці повідомили про підозри військовослужбовцю ГУР та співробітнику СБУ, які могли бути причетні до резонансного інциденту.