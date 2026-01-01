Відпочинок восени: ТОП 10 місць на Волині, які варто відвідати





Для більшості таких поїздок не потрібна складна підготовка, достатньо обрати напрямок і вирушити в дорогу.



Журналісти



Воротнів



Якщо хочеться ненадовго втекти від міського шуму, але не витрачати пів дня на дорогу, одним із найзручніших варіантів буде Воротнівський заказник. Він розташований приблизно за 20–25 кілометрів від Луцька, тому сюди можна вирушити навіть на кілька годин.



Воротнів це передусім ліс і можливість просто погуляти без чіткого маршруту. Тут є лісові стежки та мальовничі куточки, а сама територія добре підходить для спокійного відпочинку на природі.



У вересні сюди варто їхати заради перших осінніх барв. На початку місяця ліс ще може залишатися переважно зеленим, однак поступово серед листя з’являються жовті й золотисті відтінки. Тому Воротнів добре підійде тим, хто хоче побачити саме початок осені.



З Луцька до Воротнева найзручніше їхати автомобілем у напрямку Ківерців. А якщо часу більше, поїздку можна продовжити до Олики та Цуманської пущі.



Олика



Олика одне з тих місць на Волині, де за одну поїздку можна побачити одразу кілька історичних пам’яток. Від Луцька до Олики приблизно 35–40 кілометрів, тож автомобілем дорога займає менше години або близько години, залежно від маршруту.



Головна місцева пам’ятка – Олицький замок, будівництво якого розпочалося у XVI столітті. Фортеця стала однією з перших на українських землях регулярних бастіонних споруд нового типу та була резиденцією князів Радзивіллів.



Та обмежуватися лише замком не варто. У центрі Олики розташований колегіальний костел Святої Трійці масштабна барокова споруда XVII століття. Під час прогулянки містечком також можна побачити Луцьку браму, костел Святих Петра і Павла та інші старовинні будівлі.



У вересні Олика особливо добре підходить для неквапливої прогулянки. Можна пройтися старими вулицями, роздивитися архітектурні деталі й поєднати історичну частину подорожі з осінньою прогулянкою.



Цуманська пуща



Для тих, кому замість замків хочеться лісу, тиші й довшої прогулянки, варто вирушити до Цуманської пущі. Це один із найбільших лісових масивів Волині. Тут збереглися старовікові ліси, болотні екосистеми та мешкають рідкісні види тварин, зокрема, зубри.



Вересень для пущі перехідний період. Ліс ще не одразу стає повністю жовтим, проте поступово змінюється, а прохолодніша погода робить тривалі прогулянки значно комфортнішими. Цуманську пущу зручно поєднати з Воротневом та Оликою. Всі ці місця входять до одного з офіційних туристичних маршрутів Волині.



Від Луцька до Цумані близько години автомобілем. Перед поїздкою варто перевірити актуальні правила відвідування конкретних ділянок природної території.



Жидичин



За кілька кілометрів від Луцька можна опинитися у зовсім іншій атмосфері для цього достатньо поїхати до Жидичина. Головна місцева пам’ятка – Свято-Миколаївський Жидичинський монастир. Його історія сягає давніх часів: обитель має понад тисячолітню історію та була важливим духовним осередком Волині. У 1227 році сюди приїжджав князь Данило Романович.



Сьогодні тут можна побачити монастирський комплекс, Миколаївський храм та інші споруди обителі. Це місце добре підходить для тихої прогулянки та знайомства з історією, особливо, якщо не хочеться їхати далеко від Луцька.



Дістатися Жидичина автомобілем можна приблизно за 20–30 хвилин. За бажанням поїздку легко продовжити до села Рокині, воно також розташоване неподалік.



Рокині



Ще один варіант для короткої осінньої поїздки – Рокині. Від Луцька сюди близько 15–20 кілометрів, тому дорога займає орієнтовно 20–30 хвилин.



Тут працює Музей історії сільського господарства Волині просто неба. На території можна побачити старовинні будівлі, традиційні селянські хати, предмети побуту та сільськогосподарський реманент. Однією з помітних споруд музею є старий вітряк.



Рокині цікаві тим, що тут не потрібно обирати між музеєм і прогулянкою. Значна частина експозиції просто неба, тому після огляду старовинних будівель можна пройтися територією та відпочити серед природи.



Затурці



Якщо хочеться присвятити поїздку історії, варто вирушити до Затурців. Саме тут розташований меморіальний музей В’ячеслава Липинського – історика, політичного мислителя та одного з представників українського консервативного руху початку XX століття.



Музей облаштований у родинній садибі Липинських. В експозиції представлені документи, фотографії, особисті речі родини та матеріали, пов’язані з життям і діяльністю історика.



Сама поїздка до Затурців може стати частиною більшого маршруту. Від Луцька сюди приблизно 60–65 кілометрів, а далі можна продовжити дорогу до Зимного та Володимира. На таку мандрівку варто виділити щонайменше кілька годин. А якщо не поспішати, можна перетворити її на повноцінну одноденну поїздку західною частиною області.



Зимне



Ще одна локація на заході Волині – Зимне, відоме своїм давнім монастирем. Свято-Успенський Зимненський монастир розташований на пагорбі та має укріплені мури, храми й печери. Це одна з найвідоміших сакральних пам’яток Волині, яку можна поєднати з поїздкою до Володимира.



Від Луцька до Зимного близько 75 кілометрів, тому автомобілем дорога займає приблизно півтори години. Відвідати монастир можна окремо, але логічніше запланувати одразу кілька зупинок у цьому напрямку.



У вересні тут особливо приємно гуляти територією монастиря та навколишніми місцями. Вже немає літньої спеки, а перші осінні кольори поступово змінюють краєвид.



Володимир



Володимир варіант для тих, хто хоче провести за межами Луцька цілий день. Місто розташоване приблизно за 75 кілометрів від обласного центру, а його історичний центр дозволяє скласти насичений маршрут без постійних переїздів.



Почати прогулянку можна із заповідника «Стародавній Володимир», який охоплює територію колишнього княжого міста. Тут збереглися давні вали, городище та Успенський собор XII століття. З оглядових точок відкриваються краєвиди на історичну частину міста. Якщо погода не сприятиме тривалій прогулянці, маршрут можна доповнити Володимирським історичним музеєм.



У вересні місто особливо зручне для пішої мандрівки: прохолодніша погода дозволяє довше гуляти вулицями, а перші осінні дерева додають кольору старовинній архітектурі.



Екопарк «Аміла» у Радовичах



Побачити на Волині сотні оленів можна у Радовичах, де працює екопарк «Аміла». На території площею 122 гектари в напіввільних умовах живуть понад 200 благородних оленів. За тваринами можна спостерігати та під час відвідування погодувати їх.



Але сама оленяча ферма далеко не єдина причина їхати сюди. На території також працює музей фауни волинських лісів, а в старих ангарах можна побачити військову та цивільну техніку 1950–1960-х років. Тут збереглися й старовинні брички та карети.



Для тих, хто хоче затриматися довше, на території доступні піші та велосипедні маршрути. Тож Радовичі легко перетворити на поїздку на цілий день.



Із Луцька до Радовичів автомобілем дорога займає близько години. Екопарк розташований за кілька кілометрів від самого села. Перед поїздкою варто уточнити актуальний графік роботи екопарку.



Берестечко



Ще один напрямок для осінньої мандрівки Берестечко. Місто передусім відоме подіями Берестецької битви 1651 року. Неподалік розташований Національний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви». Тут працюють музей, пам’ятники та оглядові майданчики, тому на відвідування заповідника варто виділити достатньо часу.



Та й саме Берестечко заслуговує на прогулянку. У місті можна побачити Свято-Троїцький собор, Троїцький костел XVIII століття та старий заїжджий двір.



Берестечко розташоване у південно-західній частині Волині, тому на таку поїздку з Луцька краще закласти цілий день. Особливо, якщо плануєте не лише оглянути місто, а й відвідати заповідник. Вереснева погода для такого маршруту зручніша, ніж літня спека: можна довше гуляти територією та спокійно оглядати пам’ятки просто неба.



Волинь має чимало локацій, які можна відвідати протягом року. Вересень один із місяців, коли такі поїздки залишаються актуальними. Тож добірка може стати у пригоді тим, хто планує подорож областю на початку осені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь у вересні це не лише озера та літній відпочинок. Початок осені дає можливість подивитися на область по новому, а саме пройтися старими вулицями Олики, вирушити лісовими стежками Цуманської пущі, зазирнути в історію Затурців і Володимира або провести кілька годин серед природи.Для більшості таких поїздок не потрібна складна підготовка, достатньо обрати напрямок і вирушити в дорогу.Журналісти ВСН зібрали 10 місць на Волині, куди варто поїхати цієї осені. У добірці – замки, монастирі, музеї, лісові маршрути, історичні міста та незвичайний екопарк.Якщо хочеться ненадовго втекти від міського шуму, але не витрачати пів дня на дорогу, одним із найзручніших варіантів буде Воротнівський заказник. Він розташований приблизно за 20–25 кілометрів від Луцька, тому сюди можна вирушити навіть на кілька годин.Воротнів це передусім ліс і можливість просто погуляти без чіткого маршруту. Тут є лісові стежки та мальовничі куточки, а сама територія добре підходить для спокійного відпочинку на природі.У вересні сюди варто їхати заради перших осінніх барв. На початку місяця ліс ще може залишатися переважно зеленим, однак поступово серед листя з’являються жовті й золотисті відтінки. Тому Воротнів добре підійде тим, хто хоче побачити саме початок осені.З Луцька до Воротнева найзручніше їхати автомобілем у напрямку Ківерців. А якщо часу більше, поїздку можна продовжити до Олики та Цуманської пущі.Олика одне з тих місць на Волині, де за одну поїздку можна побачити одразу кілька історичних пам’яток. Від Луцька до Олики приблизно 35–40 кілометрів, тож автомобілем дорога займає менше години або близько години, залежно від маршруту.Головна місцева пам’ятка – Олицький замок, будівництво якого розпочалося у XVI столітті. Фортеця стала однією з перших на українських землях регулярних бастіонних споруд нового типу та була резиденцією князів Радзивіллів.Та обмежуватися лише замком не варто. У центрі Олики розташований колегіальний костел Святої Трійці масштабна барокова споруда XVII століття. Під час прогулянки містечком також можна побачити Луцьку браму, костел Святих Петра і Павла та інші старовинні будівлі.У вересні Олика особливо добре підходить для неквапливої прогулянки. Можна пройтися старими вулицями, роздивитися архітектурні деталі й поєднати історичну частину подорожі з осінньою прогулянкою.Для тих, кому замість замків хочеться лісу, тиші й довшої прогулянки, варто вирушити до Цуманської пущі. Це один із найбільших лісових масивів Волині. Тут збереглися старовікові ліси, болотні екосистеми та мешкають рідкісні види тварин, зокрема, зубри.Вересень для пущі перехідний період. Ліс ще не одразу стає повністю жовтим, проте поступово змінюється, а прохолодніша погода робить тривалі прогулянки значно комфортнішими. Цуманську пущу зручно поєднати з Воротневом та Оликою. Всі ці місця входять до одного з офіційних туристичних маршрутів Волині.Від Луцька до Цумані близько години автомобілем. Перед поїздкою варто перевірити актуальні правила відвідування конкретних ділянок природної території.За кілька кілометрів від Луцька можна опинитися у зовсім іншій атмосфері для цього достатньо поїхати до Жидичина. Головна місцева пам’ятка – Свято-Миколаївський Жидичинський монастир. Його історія сягає давніх часів: обитель має понад тисячолітню історію та була важливим духовним осередком Волині. У 1227 році сюди приїжджав князь Данило Романович.Сьогодні тут можна побачити монастирський комплекс, Миколаївський храм та інші споруди обителі. Це місце добре підходить для тихої прогулянки та знайомства з історією, особливо, якщо не хочеться їхати далеко від Луцька.Дістатися Жидичина автомобілем можна приблизно за 20–30 хвилин. За бажанням поїздку легко продовжити до села Рокині, воно також розташоване неподалік.Ще один варіант для короткої осінньої поїздки – Рокині. Від Луцька сюди близько 15–20 кілометрів, тому дорога займає орієнтовно 20–30 хвилин.Тут працює Музей історії сільського господарства Волині просто неба. На території можна побачити старовинні будівлі, традиційні селянські хати, предмети побуту та сільськогосподарський реманент. Однією з помітних споруд музею є старий вітряк.Рокині цікаві тим, що тут не потрібно обирати між музеєм і прогулянкою. Значна частина експозиції просто неба, тому після огляду старовинних будівель можна пройтися територією та відпочити серед природи.Якщо хочеться присвятити поїздку історії, варто вирушити до Затурців. Саме тут розташований меморіальний музей В’ячеслава Липинського – історика, політичного мислителя та одного з представників українського консервативного руху початку XX століття.Музей облаштований у родинній садибі Липинських. В експозиції представлені документи, фотографії, особисті речі родини та матеріали, пов’язані з життям і діяльністю історика.Сама поїздка до Затурців може стати частиною більшого маршруту. Від Луцька сюди приблизно 60–65 кілометрів, а далі можна продовжити дорогу до Зимного та Володимира. На таку мандрівку варто виділити щонайменше кілька годин. А якщо не поспішати, можна перетворити її на повноцінну одноденну поїздку західною частиною області.Ще одна локація на заході Волині – Зимне, відоме своїм давнім монастирем. Свято-Успенський Зимненський монастир розташований на пагорбі та має укріплені мури, храми й печери. Це одна з найвідоміших сакральних пам’яток Волині, яку можна поєднати з поїздкою до Володимира.Від Луцька до Зимного близько 75 кілометрів, тому автомобілем дорога займає приблизно півтори години. Відвідати монастир можна окремо, але логічніше запланувати одразу кілька зупинок у цьому напрямку.У вересні тут особливо приємно гуляти територією монастиря та навколишніми місцями. Вже немає літньої спеки, а перші осінні кольори поступово змінюють краєвид.Володимир варіант для тих, хто хоче провести за межами Луцька цілий день. Місто розташоване приблизно за 75 кілометрів від обласного центру, а його історичний центр дозволяє скласти насичений маршрут без постійних переїздів.Почати прогулянку можна із заповідника «Стародавній Володимир», який охоплює територію колишнього княжого міста. Тут збереглися давні вали, городище та Успенський собор XII століття. З оглядових точок відкриваються краєвиди на історичну частину міста. Якщо погода не сприятиме тривалій прогулянці, маршрут можна доповнити Володимирським історичним музеєм.У вересні місто особливо зручне для пішої мандрівки: прохолодніша погода дозволяє довше гуляти вулицями, а перші осінні дерева додають кольору старовинній архітектурі.Побачити на Волині сотні оленів можна у Радовичах, де працює екопарк «Аміла». На території площею 122 гектари в напіввільних умовах живуть понад 200 благородних оленів. За тваринами можна спостерігати та під час відвідування погодувати їх.Але сама оленяча ферма далеко не єдина причина їхати сюди. На території також працює музей фауни волинських лісів, а в старих ангарах можна побачити військову та цивільну техніку 1950–1960-х років. Тут збереглися й старовинні брички та карети.Для тих, хто хоче затриматися довше, на території доступні піші та велосипедні маршрути. Тож Радовичі легко перетворити на поїздку на цілий день.Із Луцька до Радовичів автомобілем дорога займає близько години. Екопарк розташований за кілька кілометрів від самого села. Перед поїздкою варто уточнити актуальний графік роботи екопарку.Ще один напрямок для осінньої мандрівки Берестечко. Місто передусім відоме подіями Берестецької битви 1651 року. Неподалік розташований Національний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви». Тут працюють музей, пам’ятники та оглядові майданчики, тому на відвідування заповідника варто виділити достатньо часу.Та й саме Берестечко заслуговує на прогулянку. У місті можна побачити Свято-Троїцький собор, Троїцький костел XVIII століття та старий заїжджий двір.Берестечко розташоване у південно-західній частині Волині, тому на таку поїздку з Луцька краще закласти цілий день. Особливо, якщо плануєте не лише оглянути місто, а й відвідати заповідник. Вереснева погода для такого маршруту зручніша, ніж літня спека: можна довше гуляти територією та спокійно оглядати пам’ятки просто неба.Волинь має чимало локацій, які можна відвідати протягом року. Вересень один із місяців, коли такі поїздки залишаються актуальними. Тож добірка може стати у пригоді тим, хто планує подорож областю на початку осені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію