На волинському підприємстві працівника затягнуло конвеєром: чоловік отримав тяжкі травми





Про це стало відомо журналістам



Надзвичайна подія трапилася на виробничій ділянці підприємства на вулиці Луцька, 3.



Під час встановлення дверей на завіси холодильника потерпілий зачепився капюшоном кофти за лінію подачі курки, після чого його затягнуло до поворотної зірки конвеєра.



Чоловіка доставили до КНП «Нововолинська ЦМЛ» для надання медичної допомоги з попереднім діагнозом: рвана рана потилиці, лівої щоки, лівої скроні та лівого вуха, а також рвані рани третього пальця лівої верхньої кінцівки й третього та п’ятого пальців правої верхньої кінцівки.



Відомості за цим фактом 25 серпня 2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України (за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).



З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини події 25-го серпня у період з 12:30 по 16:30 старший слідчий провів огляд місця події на ТзОВ «Птахокомплекс «Губин», зафіксувавши обставини та вилучивши оптичний диск із відеозаписами, копії інструктажів на 4 аркушах і лінію конвеєру автоматичної розборки. Того ж дня у період з 15:50 по 16:35 слідчий оглянув ділянку поблизу будинку №12 по вулиці Винниченка, де вилучив синю кофту з капюшоном, білі спортивні штани, пару шкарпеток та білих кросівок, помістивши їх до картонної коробки.



25 серпня слідчий виніс постанову про визнання речовими доказами диску з відеозаписами та копій інструктажів, які приєднано до матеріалів кримінального провадження.



Лінію конвеєру автоматичної розборки передано на відповідальне зберігання заступнику директора з виробництва ТзОВ «Птахокомплекс «Губин», а одяг та взуття передано до камери зберігання речових доказів ВП №1 (м. Нововолинськ).



Наразі триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську на території підприємства «Птахокомплекс «Губин» сталася важка виробнича травма. Робітника затягнуло до поворотної зірки конвеєра.Про це стало відомо журналістам БУГу з ухвали суду.Надзвичайна подія трапилася на виробничій ділянці підприємства на вулиці Луцька, 3.Під час встановлення дверей на завіси холодильника потерпілий зачепився капюшоном кофти за лінію подачі курки, після чого його затягнуло до поворотної зірки конвеєра.Чоловіка доставили до КНП «Нововолинська ЦМЛ» для надання медичної допомоги з попереднім діагнозом: рвана рана потилиці, лівої щоки, лівої скроні та лівого вуха, а також рвані рани третього пальця лівої верхньої кінцівки й третього та п’ятого пальців правої верхньої кінцівки.Відомості за цим фактом 25 серпня 2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України (за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини події 25-го серпня у період з 12:30 по 16:30 старший слідчий провів огляд місця події на ТзОВ «Птахокомплекс «Губин», зафіксувавши обставини та вилучивши оптичний диск із відеозаписами, копії інструктажів на 4 аркушах і лінію конвеєру автоматичної розборки. Того ж дня у період з 15:50 по 16:35 слідчий оглянув ділянку поблизу будинку №12 по вулиці Винниченка, де вилучив синю кофту з капюшоном, білі спортивні штани, пару шкарпеток та білих кросівок, помістивши їх до картонної коробки.25 серпня слідчий виніс постанову про визнання речовими доказами диску з відеозаписами та копій інструктажів, які приєднано до матеріалів кримінального провадження.Лінію конвеєру автоматичної розборки передано на відповідальне зберігання заступнику директора з виробництва ТзОВ «Птахокомплекс «Губин», а одяг та взуття передано до камери зберігання речових доказів ВП №1 (м. Нововолинськ).Наразі триває слідство.

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