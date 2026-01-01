80% світлофорів Луцька вже обладнано сенсорною кнопкою

80% світлофорів Луцька вже обладнано сенсорною кнопкою
У Луцьку продовжують вдосконалювати дорожню інфраструктуру.

Директор КП “Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло” Валерій Мазін розповів, майже 80% світлофорів обласного центру обладнано сенсорною кнопкою, де це технічно передбачено.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Кнопка сприяє зворотному відліку, який інформує пішохода, коли можна безпечно переходити дорогу.

Циклограма світлофора залежить від інтенсивності руху автомобілів та напливу людей.


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Теги: світлофори, кнопки, Луцьк
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