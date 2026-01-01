80% світлофорів Луцька вже обладнано сенсорною кнопкою





Директор КП “Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло” Валерій Мазін розповів, майже 80% світлофорів обласного центру обладнано сенсорною кнопкою, де це технічно передбачено.



Про це повідомляє



Кнопка сприяє зворотному відліку, який інформує пішохода, коли можна безпечно переходити дорогу.



Циклограма світлофора залежить від інтенсивності руху автомобілів та напливу людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку продовжують вдосконалювати дорожню інфраструктуру.Директор КП “Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло” Валерій Мазін розповів, майже 80% світлофорів обласного центру обладнано сенсорною кнопкою, де це технічно передбачено.Про це повідомляє Луцька міська рада Кнопка сприяє зворотному відліку, який інформує пішохода, коли можна безпечно переходити дорогу.Циклограма світлофора залежить від інтенсивності руху автомобілів та напливу людей.

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