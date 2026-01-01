20 років була єдиною жителькою: що залишилося від хутора Оптова на Волині





Іще донедавна у цій хатині жила Федосія Шматко, 1944 року народження, яку місцеві називали Пілотою. Про її історію розповіла тревел-блогерка Наталя Оксенюк, передає



Федосія добре знала навколишній ліс, тому могла показати гостям місця, де ростуть гриби та ягоди, а також де водиться дичина.



Свого часу жінка жила у Рівному. Там вона вийшла заміж та народила доньку. У Рівному Федосія також отримала почесне звання донора України – безоплатно здавала кров до ста разів. Іноді, за словами авторки розповіді, жінка була донором і під час прямого переливання крові.



Згодом Федосія залишила Рівне та повернулася на хутір до матері. Після смерті матері вона залишилася там сама.



Близько 20 років Федосія була єдиною жителькою хутора Оптова.



Тепер від колись заселеного хутора залишилася лише одна хатина посеред лісу – мовчазне нагадування про людей, які колись тут жили, працювали та будували своє життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лісовій глушині неподалік села Галузія (колишній Маневицький район) залишилася єдина хата – останній свідок існування хутора Оптова. До найближчого населеного пункту звідси орієнтовно п’ять кілометрів.Іще донедавна у цій хатині жила, 1944 року народження, яку місцеві називали. Про її історію розповіла тревел-блогерка, передає "Конкурент" Федосія добре знала навколишній ліс, тому могла показати гостям місця, де ростуть гриби та ягоди, а також де водиться дичина.Свого часу жінка жила у Рівному. Там вона вийшла заміж та народила доньку. У Рівному Федосія також отримала почесне звання донора України – безоплатно здавала кров до ста разів. Іноді, за словами авторки розповіді, жінка була донором і під час прямого переливання крові.Згодом Федосія залишила Рівне та повернулася на хутір до матері. Після смерті матері вона залишилася там сама.Близько 20 років Федосія була єдиною жителькою хутора Оптова.Тепер від колись заселеного хутора залишилася лише одна хатина посеред лісу – мовчазне нагадування про людей, які колись тут жили, працювали та будували своє життя.

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