На Волині продають готову базу відпочинку за пів мільйона доларів: що там є

На Волині продають готову базу відпочинку за пів мільйона доларів: що там є
У селі Світязь Шацької громади виставили на продаж готовий туристичний бізнес — діючу базу відпочинку, яка розташована в лісовій зоні за 250 метрів від легендарного озера. Комплекс повністю готовий до прийому туристів та не потребує додаткових капіталовкладень.

Така інформація вказана в оголошенні на популярному маркетплейсі OLX, пише ВСН.

Об'єкт має площу 1 100 квадратних метрів. Територія закрита та огороджена, а ділянка вміщує дві двоповерхові капітальні будівлі з 18 номерами, що оснащені кондиціонерами, побутовою технікою та меблями.

База розрахована на повноцінний відпочинок і включає власний конференц-зал, більярдну, їдальню з діючою кухнею, дитячий майданчик, альтанки з мангалами, а також просторий паркінг для гостей.

Комплекс розташований за 10 кілометрів від Шацька та в пішій доступності від ринку, автовокзалу і ресторанів.

Вартість становить 22 369 658 гривень або 500 433 доларів.

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Теги: база, Світязь, продаж
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